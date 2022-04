Todo lo que necesitas saber sobre la Met Gala 2022

El Museo Metropolitano de Nueva York alista sus escalinatas para recibir la extravagancia y el glamour de la noche más esperada del año en el mundo de la moda, la Met Gala.

La cita será el próximo 2 de mayo donde las celebridades lucirán toda su excentricidad para rendir un homenaje a la moda norteamericana a través de la temática Gilded Glamour, cuyo referente es la exitosa serie de HBO Max, es decir, la Edad de Oro.

Además, se abundará en aquellos sastres, modistas y diseñadores que han quedado eclipsados a través de la historia.

Así lo adelantó recientemente Vanessa Friedman, editora del New York Times, quien habló del contexto del evento el cual se basa en los años 1870 y 1900 en Estados Unidos donde la moda al estilo del filme Titanic dejaba ver la opulencia de la clase alta, de una época de abundancia generada por los avances de la industria naviera, del ferrocarril entre otras.

La moda de ese tiempo se dirigió principalmente a la mujer con polizones, que son un tipo de armazón interior que iba atado a la cintura bajo un par de enaguas, cuya principal función era para que abultaran los vestidos por detrás, para que cayeran rectos por delante.

También se utilizaban, corsés, plumas, encaje y sombreros con tocados. para los hombres, la manera de vestir era más rígida y oscura optando por como los relojes de mano, sombreros altos y fracs, elementos que inspiraron a Jhon Galliano en su colección primavera-verano 2011.

Los anfitriones de esta edición serán las actrices Regina King, Blake Lively y su pareja Ryan Reynolds acompañados del compositor Lin-Manuel Miranda como copresidentes oficiales del anoche.

Mientras que el diseñador Tom Ford, el empresario Adam Mosseri y la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, continuarán como los co-presidentes honorarios.

La Met Gala es uno de los eventos más importantes del año, al que asisten las principales figuras del mundo de la moda y el entretenimiento, pero también es una noche dedicada a la recaudación de fondos a beneficio del Costume institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, que con el paso del tiempo, se ha convertido en un fenómeno mundial y cultural.

La pasada edición se celebró 13 de septiembre 2021, debido a la crisis sanitaria que acechó la mundo, con la que se inauguró la exposición In América: A Lexicon of fashion.

Este año, la gala volverá a su tradicional primer lunes de mayo, con la que se inaugurará In America: An anthology of fashion, que estará abierta al público desde el 7 de mayo hasta el 5 de septiembre de este año, misma que define a la temática de la gala.

“Vamos a centrarnos en buenos diseñadores que no eran nombres conocidos, que han sido eliminados de la historia de la moda, ignorados o simplemente olvidados", explicó el director del Costume del Met, Andrew Bolton.

El Met pretende de esta manera diversificar la lista de nombres de los diseñadores estadounidenses más célebres y rechazar una "visión monolítica" de la historia de la moda de este país.

"Cuando se piensa en la moda estadounidense de la A a la Z, tenemos a Oscar de la Renta, Ralph Lauren", expuso Bolton.

Bolton afirmó que llevan mucho tiempo investigando a diseñadores desconocidos, pero para esta muestra el instituto lleva preparándose unos tres años.

La exposición estará dividida en diferentes salas del museo estadounidense del museo donde los trajes serán lucidos por maniquíes situados en escenarios que recrean nuevas perspectivas de la moda estadounidense, unas puestas en escena en las que han colaborado importantes directores de cine como Sofia Coppola, Tom Ford, Regina King, Martin Scorsese o Chloé Zhao.