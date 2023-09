Los 4 viñedos orgánicos que están produciendo vinos naturales en Guanajuato

Los consumidores modernos buscan cada vez más productos que sean buenos para ellos y para el planeta. Dentro de esta tendencia, los vinos naturales se posicionan como una opción preferida por aquellos que valoran la sostenibilidad y la salud. Pero, ¿qué hace que un vino sea natural y por qué es relevante para los amantes del buen vino?

Según Selene Lozornio, Presidenta de la Asociación de Sommeliers Mexicanos , “Si sabes lo que es un producto orgánico, ya sabes todo lo que hay que saber sobre vinos naturales, es prácticamente lo mismo, aquí en México, como en muchos otros países NO está reglamentado, no hay una ley que define lo que si es o lo que no es orgánico.” expresó.

Fotos: Scarleth Pérez/ El Sol de León

Selene comenta que lo mejor es informarse con cada productor de vino natural sobre el porqué se definen como productores orgánicos, ya que cada viñedo puede tener variaciones en su proceso debido a la no legislación restrictiva. “Crear leyes restrictivas es como una camisa de fuerza, hay que dejar que los productores experimenten, lo positivo de que no haya regulación es que la libertad permite que se hagan muy buenos vinos” Enfatizó.

Sin embargo, dijo, sí hay ciertos estándares generales en la creación de productos orgánicos:

1. Definición y regulación

Según Lozornio, un vino se considera natural cuando las uvas con las que se producen han sido cultivadas sin el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos. Más allá del cultivo, la vinificación también tiene sus propios estándares. Las regulaciones específicas pueden variar según el país, pero en general, los vinos naturales tienen límites más estrictos en términos de aditivos, como los sulfitos.

2. Beneficios ambientales y de salud

Además de la promesa de un producto más limpio, el cultivo orgánico tiene ventajas medioambientales. La ausencia de químicos tóxicos reduce la contaminación del agua y fomenta la biodiversidad en los viñedos. Por otro lado, muchos consumidores creen que los vinos naturales son más saludables, ya que contienen menos aditivos y químicos potencialmente dañinos.

3. Calidad y diversidad

Contrario a ciertos mitos, el vino libre de químicos no compromete la calidad. De hecho, revistas como Wine Spectator han resaltado que hay vinos naturales que compiten en sabor, aroma y cuerpo con sus contrapartes convencionales. Además, la variedad de vinos naturales disponibles en el mercado es amplia, a diversas regiones y tipos de uva.





las diferencias

1. Cultivo de las uvas:

Vino natural: Se cultiva sin el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos.

Vino convencional: Puede utilizar pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos en el cultivo.





2. Uso de sulfitos:

Vino natural: Aunque algunos vinos naturales pueden contener sulfitos, la cantidad es significativamente menor que en los vinos convencionales. En algunos países, los vinos naturales certificados no pueden contener sulfitos añadidos.

Vino convencional: Los sulfitos se utilizan comúnmente para preservar el vino y prevenir la oxidación y el crecimiento de microorganismos.

Fotos: Scarleth Pérez/ El Sol de León

3. Proceso de vinificación:

Vino natural: Debe seguir pautas específicas durante todo el proceso de vinificación para garantizar que los productos finales reflejen sus principios orgánicos.

Vino convencional: Puede emplear una gama más amplia de técnicas y aditivos en el proceso de vinificación.





4. Certificación :

Vino natural: Para ser etiquetado como natural, el vino debe cumplir con ciertos estándares y obtener certificaciones específicas, que varían según el país.

Vino convencional: No requiere certificación orgánica, aunque puede tener otras certificaciones de calidad o denominaciones de origen.





En cuanto a la cadencia :

Dado que muchos vinos orgánicos tienen niveles más bajos de sulfitos (que actúan como conservantes), pueden ser más susceptibles a la oxidación y al crecimiento microbiano. Esto podría hacer que algunos vinos naturales tengan una vida útil más corta que sus contrapartes convencionales. Sin embargo, muchos vinos naturales de alta calidad se almacenan y envejecen bien, y algunos productores utilizan técnicas alternativas para garantizar la longevidad de sus vinos. Es importante almacenar correctamente cualquier vino, independientemente de si es orgánico o convencional, para preservar su calidad y sabor.





En cuanto a sabor:

Los vinos naturales, al evitar productos químicos en el viñedo, suelen expresarse más fielmente en el terroir, ofreciendo sabores y aromas más distintivos y auténticos. Muchos aficionados sostienen que presentan una mayor pureza y claridad en sus sabores debido a la menor intervención en su producción. Por otro lado, los vinos convencionales, que pueden involucrar una mayor intervención química y enológica, podrían ofrecer perfiles de sabor más uniformes en algunos casos, aunque también tienen la capacidad de reflejar una amplia gama de sabores según la región y técnicas de vinificación utilizadas.

Los productores organicos en Guanajuato

En el estado de Guanajuato existen cuatro casas productoras de vino orgánico:

Fotos: Scarleth Pérez/ El Sol de León

Viñedo Dos Búhos

El primer viñedo certificado productor de vino orgánico, Dos Búhos representa la visión compartida de tres generaciones de nuestra familia. Es la culminación de nuestros esfuerzos y refleja nuestro compromiso y entusiasmo por el arte, la arquitectura, la agricultura y la enología. Estamos profundamente conectados a este magnífico terreno con más de seis décadas de tradición en agricultura, fruticultura y ganadería. Esta rica historia, ahora centrada en la viticultura, nos brinda una comprensión profunda del clima y el suelo de la región. Entre 1968 y 1970, se plantaron alrededor de 55.000 árboles frutales, predominantemente duraznos, chabacanos, almendras, y se desarrolló un área experimental para manzanas y peras. En 2006, se sembró el primer viñedo de 3,5 hectáreas en una de las escasas áreas del país adecuadas para el cultivo de uvas viníferas.

Cava Garambullo

En 2017, Branko y Natalia fundaron Cava Garambullo. Este proyecto es fruto de una década y media de estudio, motivación, esfuerzo y lecciones adquiridas en México, Europa y la región de los Balcanes. Situados en San Miguel de Allende, producen vinos mediante fermentación natural utilizando levaduras originarias. No realice ajustes, no agreguen aditivos al vino y no lo filtren.

Bodega Toyán

La Bodega Toyan abarca un total de 68 hectáreas, de las cuales solo seis están destinadas a viñedos. Sin embargo, este año solo se cosecharán cuatro de esas hectáreas. El inicio de su plantación se remonta a 2007, con vides importadas y certificadas del prestigioso Valle de Napa en California. "Regresar a la naturaleza" es el lema que define a esta empresa, establecida en 1995 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Originalmente, su enfoque estaba en la agricultura orgánica, pero con el paso del tiempo incorporaron el cultivo de uvas, llevándolas del viñedo a la copa. Martha Molina, propietaria de la bodega, destaca: Nos convertimos en los primeros en producir vino en Guanajuato; tenemos un área de vinificación, con tanques de acero inoxidable y maquinaria de alta tecnología para cuidar los vinos, porque a pesar de que hacemos vinos orgánicos, se tienen que cuidar mucho más que si fuesen convencionales, pues con cualquier descuido podrían contaminarse, entonces contamos con toda la maquinaria necesaria para hacer un buen producto."

Octágono

Octágono se distingue como la primera bodega contemporánea mexicana dedicada a la elaboración de vino natural en vasijas de barro desde 2016. Situada en el entorno de los encinos de Vergel de la Sierra, en la Sierra de Lobos, esta vinícola abraza técnicas ancestrales de vinificación. La singularidad de Octágono radica en su método, similar al tradicional de Georgia, fermentando y macerando sus vinos en vasijas de barro que se encuentran enterradas, siendo la única en México que adopta este enfoque.

Fotos: Scarleth Pérez/ El Sol de León