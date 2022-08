La vida de color de rosa: Hot Pink es la tendencia que no muere

Aunque se declaró al Very Peri, como el color que reinaría en el 2022, "cuya valiente presencia fomenta la inventiva y la creatividad personal", durante estos ocho meses también ha existido otra tonalidad que ha protagonizado no sólo los looks de las celebridades en importantes alfombras, sino que se extendió a todas partes, desde maquillaje, fragancias y accesorios, el rosa.

Es un color que siempre ha estado de moda y parece que seguirá. Sin embargo, en este año lo hemos visto con mayor frecuencia y en toda su gama de tonalidades, desde el rosa pastel, neón, pasando por los más cálidos como el rosa fresa y los más fríos, como el fucsia y hasta el famoso rosa Barbie.

La denominada tendencia hot pink está en todo su esplendor y en Círculos haremos un repaso de las diferentes propuestas en que el rosa ha sido el protagonista.

Los looks de las celebridades

El rosa ha teñido los looks de las celebridades en importantes galas. Como por ejemplo Justin Bieber que uso un gorro rosa intenso de Balenciaga en los Grammys o como Travis Barker que en la misma gala lució una gabardina de satén en rosa. Asimismo, Dua Lipa también ha lucido un look rosado durante una de sus giras en Reino Unido, fue un jumpsuit que se volvió viral en las redes.

Foto: @dualipa





Colecciones especiales

Este color también ha conquistado a las grandes casas de moda.

Valentino dedicó toda una colección al rosa. Pink PP se presentó en Fashion Week de París otoño- invierno 2022.

Para las fotos de la campaña, Zendaya y el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton posaron con algunas de las exclusivas piezas.

Zendaya con un look de la colección de Valentino. Foto: @art8amby





El color favorito de la realeza

Las royals también han demostrado estar en tendencia y ser fanáticas del rosa.

Un claro ejemplo fue el traje sastre rosa de palo que lució la duquesa de Cambridge, Kate Middleton en un evento de su fundación. Se trató de un diseño de Alexander Mcqueen, que combinó con una blusa entallada blanca.

Kate Middleton dio cátedra de estilo. Foto: @katemidleton1

La reina Isabel II también se unió a la tendencia. Vistió un total look rosado durante una visita a la organización benéfica RHS.

Maquillaje

El make up es el elemento final para complementar nuestros looks y las famosas lo saben.

En los últimos meses se ha puesto de moda las “rutinas antiedad” que algunas celebridades utilizan para verse radiantes en cada momento.

Los tonos rosas y nude son los aliados para poder lograr el Pillow talk, pues te dejarán un aspecto más luminoso en párpados y mejillas y los labios más carnosos, sin dejar de lado la naturalidad.

La make up artist Charlotte Tilbury, creó una línea especial para esta tendencia y ella misma se encarga de explicar el paso a paso para lograrla a través de su página web.