Sin lugar a dudas, en tiempo de elecciones políticas tenemos una enorme responsabilidad para votar y elegir a aquellos que ocuparán los diferentes cargos públicos, por lo que cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Tú cómo votas?

Ejercer nuestro voto es parte de nuestra responsabilidad en una sociedad como la nuestra donde podemos hacerlo, porque el no hacerlo estaríamos cayendo en una enorme irresponsabilidad, sin embargo cómo votamos dice mucho acerca del futuro de esta nación.

¿Votas en relación a la lealtad, tradición o costumbre a un partido político?, ¿Votas en relación a las promesas que te hacen los candidatos?, ¿Votas por quien apele más a tus emociones?, ¿Votas por el menos malo de acuerdo a tu interés particular?, ¿Votas por el que presentó las propuestas más atrayentes a tu imaginación?, ¿Votas conforme a las opiniones que escuchas de otros o de la mayoría?, ¿Por qué votas, cuáles son las razones que te llevan a ejercer tu voto como lo haces?

Involucrarnos sanamente en el proceso político tiene mucho que ver con las razones que nos llevan a ejercer nuestro voto de la manera como lo hacemos.

Si votamos por la lealtad a un partido político, o por creer en las promesas de los candidatos, o por tradición a cierto partido político independientemente del candidato, o porque lo que escuchas de algún candidato apela a tus emociones más que a la razón, o porque buscas al menos malo esperando que así las cosas no se pongan peor, o cualquier otra razón que no esté fundamentada en un análisis más profundo acerca de lo que verdaderamente necesita esta nación, estas incurriendo en un grave error.

No debemos pasar por alto que es verdad que debemos ejercer nuestro voto, pero necesitamos profundizar en la realidad que experimenta nuestro país, y comprender las causas que nos han llevado a éste mal escenario, y cómo afectan nuestras decisiones particulares en el panorama nacional.

Debemos comprender que la política nunca estará exenta de los principios morales, por lo tanto es importante analizar cómo estos principios han estado presentes en el levantamiento de grandes civilizaciones y cómo han estado ausentes en el colapso de las mismas.

Principios como el amar al prójimo como a uno mismo, el valor y el respeto de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, el valor de la institución del matrimonio exclusivamente entre hombre y mujer, el valor de la institución de la familia tradicional, el valor de un gobierno civil limitado, entre otros más. No hay nación en la historia que haya podido mantenerse en pie indefinidamente fuera de éstos principios morales, sin embargo, el ser humano y en particular el hombre moderno se cree más sabio que la historia, pero creerse no significa que lo sea.

Cuando ejercemos nuestro voto revelamos qué queremos para el futuro de éste país, ya que manifestamos a qué somos fieles, si lo somos a los principios morales que traen permanencia y estabilidad a las naciones, o se es fiel a un partido político, a un candidato, o a los deseos personales. Cada uno determina con su voto lo que será México en los próximos años más que el partido o candidato que llegue al poder.

El general condecorado Douglas MacArthur dijo con atinada razón: “La historia no registra ningún precedente de nación que se haya sumergido en decadencia moral que haya pasado la prueba de mantenerse en alto en la política y la economía. Sólo aquellas que han tenido una reforma espiritual han vencido el colapso moral o el deterioro progresivo que finalmente lleva a un desastre nacional”.

Cuando comprendemos que la política no nos salva, pero ejercemos nuestro voto con fidelidad a los principios morales, y hacemos nuestro trabajo cada día para gobernarnos bajo éstos mismos principios y enseñamos a otros a hacer lo mismo, entonces estamos contribuyendo para hacer de México un mejor país.

México para triunfar en el futuro nos exige construir sobre los principios morales que garantizan la permanencia y progreso a las naciones.

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.