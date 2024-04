Renata ganó una hermana venezolana en la caja de un tráiler Columna: Historias del Estado Número 33. (No. 29)

Lo primero que compartieron Renata y Ximena fue una mirada de miedo. Las dos mujeres viajaban dentro de una caja de tráiler que partió de Chiapas rumbo a la frontera con Estados Unidos. Renata traía consigo a su pequeño hijo de seis años, mientras que Ximena iba sola, únicamente acompañada de sus libros de medicina. Cuando el tráiler se detuvo súbitamente, Renata sintió un alivio enorme, ya que su hijo tenía fiebre y no sabía qué hacer. Ximena no dejaba de observarlos y, de pronto, se acercó a Renata. “Que se tome esta pastilla y mejorará tu niño…”, le dijo Ximena, cambiando su mirada de miedo por una de solidaridad.

Renata decidió irse de migrante a Estados Unidos para reencontrarse con su hermana en Chicago, mientras que Ximena era una estudiante de medicina que venía huyendo de Venezuela y que buscaba una mejor suerte fuera de su país. Ambas mujeres se encontraban en la caja de un tráiler, con poco oxigeno y con un miedo igual de asfixiante. Pero hubo algo que las hermanó: la necesidad de una mejor vida.

Estamos a unas semanas de conocer a la nueva presidenta o nuevo presidente de México y las dudas crecen en torno a cuáles deben ser las medidas necesarias para enfrentar el tema de la migración. Pero antes de analizar las propuestas de las candidatas y el candidato (y que compartieron brevemente en el primer debate), es muy importante reconocer que México ya no es un país únicamente de migrantes de origen y retorno.

El Instituto Nacional de Migración reportó que en el 2023 se registraron más de 782 mil encuentros con migrantes irregulares en México, aumentando un 77% respecto al 2022. Especialistas advierten que esta inercia ascendente de migrantes en tránsito se ha presentado, sobre todo, a partir de las caravanas migrantes del 2018 y que, por las circunstancias que se viven en el centro y en el sur del continente, seguirá incrementándose.

En este sentido, especialistas como Tonatiuh Guillén López señalan la urgencia de fortalecer la capacidad de atención a los migrantes en tránsito por parte de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Guillén, y otras voces autorizadas en la materia, refieren que es hora de tener en cuenta en las políticas públicas brindar a los migrantes en tránsito acceso a servicios de salud, educación y mejorar las condiciones existentes en las estaciones migratorias. En otras palabras, la premisa que deberían tener las candidatas y el candidato es asumir que los migrantes no son un problema.

Al respecto, en una entrevista a CNN la encargada de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Dana Graber Ladek, afirmó que nuestros gobernantes tienen una oportunidad importante en términos de migración laboral, sobre todo en la contribución que pueden tener los extranjeros al crecimiento del país. Además, Graber Ladek puntualiza que, ante la crisis humanitaria que se vive desde las primeras caravanas migrantes, existen oportunidades de abordar la demanda de mano de obra y nearshoring del país. (Algo que, por cierto, Xóchitl Gálvez ya ha mencionado en reiteradas ocasiones.)

Mientras Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez analizan sus respectivas participaciones en el primer debate, el tráiler en que viajaban Irene, su hijo y Ximena fue abandonado cerca de Guerrero por los “polleros”. Afortunadamente, todos los migrantes que iban en esa caja no tuvieron problemas serios de salud, no obstante, Irene bajó de ese tráiler con una nueva idea: regresar a casa e intentar salir adelante con su propia gente. Pero esta vez Irene no regresaría únicamente con su pequeño hijo, también llevaría consigo a Ximena. Quizás a su nueva hermana le guste la magia de su amado pueblo, San Juan Chamula, y se anime a dar consultas a los vecinos, que tanta falta les hace. Después de todo, lo que ambas desean es vivir mejor y, seguramente, lo lograrán juntas y en familia.





Dr. Juan Hernández

Analista de temas de migración

Facebook: @Juan Hernandez

Twitter: @JuanHernandezS

Instagram: dr.juanhernandez