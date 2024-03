Pepe, mexicano en el extranjero que forma parte de la Gran nación transnacional mexicana

En una de mis colaboraciones, les hablé de Pepe, quien trabaja por las madrugadas en una empresa de limpieza que brinda servicio a un hospital de Carolina del Norte. Hace cuatro años, Pepe dejó su natal Veracruz para buscar el “sueño americano”, sin embargo, lejos estaba de imaginarse que le tocaría ser parte de esos “héroes” que trabajaron en actividades esenciales durante la pandemia de Covid-19. “Nunca dejé de apoyar a mi familia, al contrario, aunque cada vez la situación era más peligrosa siempre enviaba puntualmente mis remesas, para que no les faltara nada”, me contó Pepe, cuando lo conocí en Carolina del Norte. La de Pepe es otra de las muchas historias de personas que lograron no sólo superar las adversidades por ser un extranjero indocumentado sino que hoy son ejemplo de valentía y, como muchos especialistas lo señalan, son pilares del país más poderoso del mundo. Pero, además de ser un ejemplo de solidaridad, Pepe es de los millones de mexicanos en el extranjero que, sin saberlo aún, forman parte de la gran nación transnacional mexicana y que, por supuesto, vale la pena documentarlo en un libro.

A pesar de las adversidades que hemos sufrido en los últimos años en el plano internacional, México sigue siendo reconocido a nivel mundial por contar con una gran riqueza natural, cultural, económica y social. Somos una nación excepcional, sobre todo si tomamos en cuenta el gran activo que tenemos y el cual se encuentra más allá de las fronteras: hablamos de nuestra gente. Pero, ¿cómo vemos los propios mexicanos a nuestro país y, más importante aún, cómo lo ven nuestros gobernantes para capitalizarlo? Para responder a esta duda, hemos emprendido una empresa: documentarlo en un libro titulado La gran nación transnacional mexicana: diagnóstico y propuestas para un mejor futuro común. No podía haber un mejor marco para presentar el libro que el 18 de diciembre del 2023, día en que se conmemora el Día Internacional del Migrante. Este libro es un trabajo que, con la intención de aportar algo que trascienda en el futuro de nuestro país, generamos varios especialistas en materia de migración: Javier Contreras, Jorge Durand, Mónica Jacobo, Jorge A. Schiavon, Diego Terán y con el prólogo de Xóchitl Gálvez Ruiz. Se trata de un documento de análisis y para nada es un texto político y mucho menos una propuesta de campaña.





¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Desde el año pasado me he dado a la tarea de integrar a nuestros paisanos que radican en el exterior a una cultura de participación que ayude a corregir el rumbo de México. Durante este tiempo, he visitado distintas ciudades de los Estados Unidos para conocer, entender y vivir el día a día de los mexicanos en el extranjero. Además de invitarles a ser parte de la decisión que tomaremos el 2 de junio, nuestra intención es que sean parte estratégica del futuro de México. Gracias a este acercamiento con la comunidad de mexicanos que radica en la Unión Americana y del gran interés que han manifestado destacados especialistas para visibilizar la aportación que han tenido los mexicanos que radican en el extranjero, se logró materializar este libro.

Algunas personas me han preguntado, ¿a qué se refieren con la Gran nación transnacional mexicana? Como respuesta, les he reiterado que nuestro país está formado por 170 millones de mexicanos, 130 millones que viven en el territorio nacional y 40 millones más allá de nuestras fronteras (97% en Estados Unidos). La visión de este trabajo editorial es que México debe construir un futuro que incluya a esta nación transnacional como un todo, generando las condiciones para que los mexicanos gocen y puedan ejercer todos los derechos y, a la vez, disfruten de los mayores niveles de seguridad, bienestar y desarrollo sin importar su lugar de residencia. Así, el gobierno mexicano debe contar con políticas y programas que garanticen una nación transnacional mexicana unida y próspera.

Por eso, la finalidad de trabajar este libro es hacer un diagnóstico y evaluación de la realidad actual de los mexicanos más allá de las fronteras, así como de las leyes, instituciones y programas que tiene el gobierno mexicano para su defensa, apoyo, mejora de condiciones de vida e integración como parte de la nación transnacional mexicana. Tomando como referencia este diagnóstico y evaluación, se propondrán ideas y recomendaciones de acciones inmediatas sobre cómo maximizar su nivel de seguridad, bienestar y desarrollo, buscando la integración plena en una gran nación transnacional mexicana. Pero la labor no concluyó al generar este documento, actualmente los autores de tan logrado texto estamos haciendo presentaciones en diferentes universidades tanto de Estados Unidos como de México. Por ejemplo, la siguiente semana presentaremos el libro en The University of Texas at Arlington.

Finalmente, paisanos como Pepe hoy no sólo son parte del PIB Latino sino que, sobre todo, son parte de la gran nación transnacional mexicana y levantan la mano para hacer que su sudor diario se traduzca en el cambio histórico que, estoy seguro, se dará en México a partir del próximo 2 de junio del 2024.





