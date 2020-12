Nuevos Mostros 2

Como continuación de la senda trazada en mi artículo anterior, presento otros seres fantásticos y monstruosos que, si no le ayudan a combatir sus temores por un colapso total de la Nueva República, al menos aportarán nuevas ideas para el próximo Halloween (de no ser cancelado por el enésimo rebrote, claro). En esta oportunidad incluyo algunas criaturas de carácter fantasmagórico, de aquellas que usan empresas evanescentes para desfalcar al estado, y además comparten sus propiedades características, como aparentar estar ahí cuando no lo están. Veamos:





El planchadito

Orígenes: Médico fallecido en el cumplimiento de su deber cuyo espíritu quedó anclado al sistema de salud; aparece todos los días a las 7:00pm para asustar a los televidentes y pedirles que se queden en casa.

Cualidades físicas: Medio güero de ojo claro. Tuvo pelo.

Poderes: Paciencia y capacidad casi infinita para responder preguntas absurdas. Carisma para volverse el santo de unos y el demonio de otros.

Debilidades: La gastronomía de banqueta, las gráficas de barras, los memes y fotomontajes.

Enemigos: Los frenazis vivientes piden su cabeza en una bandeja.

Aliados: Pejesaurio rex y sus amigos.





El leñador furtivo

Orígenes: Ser de extrañas cualidades tiene la capacidad de poseer alcaldes y servidores públicos, además de materializarse en un engendro armado con hacha o sierra eléctrica. Algunas versiones aseguran que son criados en las facultades de Arquitectura. Es fácil darse cuenta de su paso porque arrasa con los árboles con nocturnidad y alevosía. Alberga el perverso plan de borrar la capa vegetal del planeta para estacionar su automóvil con más comodidad.

Cualidades físicas: Puede mudar de forma a voluntad y presentarse como una blanca paloma urbanizadora.

Poderes: Sigilo, premeditación y cinismo soterrado. Mordida feroz.

Debilidades: Es el blanco favorito de los defensores del medio ambiente.

Enemigos: Greenpeace y la legislación ambiental.

Aliados: Constructoras inescrupulosas, los crédulos votantes.





El gober insurrecto

Orígenes: Durante un experimento clandestino algunos jóvenes políticos recibieron accidentalmente la descarga de genes trasnochados de revolucionarios del pasado que gustaban de incendiar alhóndigas o descarrilar trenes. En consecuencia, se rebelan ante cualquier poder que les recorte el presupuesto.

Cualidades físicas: Multiforme, algunos tienen pinta de pertenecer a la Nueva Generación.

Poderes: Llanto lastimero que busca despertar piedad en sus adversarios, viaja con frecuencia y de manera inesperada a lugares muy lejanos a costa del erario público. Admirable capacidad para posar durante horas con el fin hacer fotos tipo Avengers. Afinidad con el sector empresarial.

Debilidades: Carecen de capacidad de coordinación. Ausencia sensible de carisma.

Enemigos: Pejesaurio rex y cualquiera que se proclame de izquierda.

Aliados: Frenazis vivientes, vampiros, sapos y el indespeinable.





El fiscal invisible

Orígenes: Otro engendro producto de la ciencia, pues se presenta como un científico capaz de detectar a cualquiera gracias a sus sistemas de seguridad, pero en realidad sólo ve lo que le conviene. De igual manera, aparece y desaparece a voluntad sin rendir cuentas a nadie. Su fin original consistía en perseguir a la delincuencia…

Cualidades físicas: Ser multiforme, acostumbra a materializarse de traje oscuro y corbata.

Poderes: Amplísimo presupuesto inauditable. Ejército armado a su disposición. Escudo invisible, carísimo e inútil. Capacidad para generar estadísticas dudosas.

Debilidades: Las certificaciones del extranjero, si son del FBI, mejor. Las fosas clandestinas, no las ve.

Enemigos: Defensores de derechos humanos, madres de desaparecidos, los inquietos periodistas mexicanos.

Aliados: ¿ ?





El vampiro de ductos

Orígenes: Algunos dicen que fueron los partidos políticos, otros que delincuentes organizados, muchos no distinguen entre unos y otros. Lo cierto es que la bestia empezó pequeñita, pero de tanto tragar combustible logró un tamaño descomunal; hay quienes la estiman de 1.000 millones de dólares al año. Pejesaurio Rex, Van Helsing y sus amigos embistieron contra ella hace unos años con grave costo económico para todos: algunos dicen que el bicho desapareció, otros que sigue igual pero más callado. Saaabe.

Cualidades físicas: Como suele trabajar de noche es suceptible a la luz de día, algunos especímenes pueden mutar su apariencia a trabajador con overol de Pemex o cobrador de piso.

Poderes: Súper capacidad cavadora y corruptora. Flexibilidad para migrar a otros “negocios”. Alta belicosidad.

Debilidades: Las santas, las rosas, el agua de lima. Los bloqueos carreteros, los videos caseros y las peleas de gallos.

Enemigos: los ya mencionados.

Aliados: los ya mencionados.





El sapo cantor

Orígenes: Lejano eco de la mitología de Francisco Gabilondo Soler, este curioso animal es muy escurridizo y difícil de atrapar pues suele dotarse de boletos aéreos internacionales y/o documentación falsa. Al contrario de la rana coquí, una vez atrapado y repatriado suele sufrir problemas de salud. Una vez superados, empieza a cantar hasta acogerse a un criterio de oportunidad.

Cualidades físicas: Puede ser verde, rojo, blanco o tricolor. Mirada lastimera. Sonrisa nerviosa aún cuando tiene miedo.

Poderes: Puede grabar conversaciones telefónicas, hacer videos o resguardar documentación muy comprometedora. Memoria volátil o puntual según se necesite. Mordidas temibles, en el pasado. Capacidad para aparentarse víctima de una perversa maquinaria.

Debilidades: Los vuelos internacionales, los cotos privados, la buena vida.

Enemigos: Pejesaurio Rex, lleva décadas señalándolos con el dedo.

Aliados: El indespeinable y sus secuaces, aunque estos pueden tornarse también en peligrosos enemigos.





Los Frenazis vivientes

Orígenes: Experimento nuclear de la derecha que fusionó células criogenizadas de Hitler en inocentes guadalupanos del Anáhuac. El resultado es capaz de asperjar agua bendita sobre las fuerzas del orden mientras alinea tiendas de campaña vacías con precisión milimétrica. Como los toros de Miura, embisten cualquier trapo que vean de color rojo.

Cualidades físicas: Multiforme, se desplaza en hordas vocingleras. Nadie ha encontrado un ejemplar aislado de su manada y éstas son fáciles de ubicar por los rastros de orina color azul de Prusia.

Poderes: Dicen saber ler y escrebir. Científicos afirman no haber encontrado una criatura capaz de hacer tanto ruido por tan poco. Pueden contagiar su mal con mordidas. Capacidad de hibernación transexenal.

Debilidades: El voto popular. Tras su rostro endurecido y gritón hay un enorme vacío…

Enemigos: El comunismo y el socialismo (no distinguen la diferencia). Pejesaurio Rex, piden su cabeza en una bandeja.

Aliados: Según ellos la Santa Iglesia y la prensa “seria”; según Pejesaurio Rex, los conservadores; según yo, la ignorancia.





¿Continuará?





