¡Nos urge un FODA!

En estos tiempos de confinamiento, los negocios están evolucionando e identificando áreas de oportunidad para sobrevivir.

Esta columna salió a fines de 2018 pero considero importante retomarla:

Te falta un FODA y quizá no sabías.

Si buscas tomar las mejores decisiones para progresar en lo laboral, profesional o personal sin importar edad u ocupación debes aplicar esta herramienta aliada de la competitividad.

¿Cómo funciona?

FODA son las iniciales de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y nos permite clasificar y separar lo interno (depende de nosotros) de lo externo (no depende de nosotros pero nos afecta) de ámbito que vamos a evaluar.

Aspectos Internos:

Fortalezas se refiere a aquello en lo que somos buenos: rapidez, calidad, eficiencia, variedad, servicio, buena ubicación, conocimiento del mercado, originalidad de la idea, alianzas con otras empresas, experiencia, fácil acceso a financiamiento, etc. Y en estos momentos, alta capacidad de respuesta, hubo negocios que implementaron servicio a domicilio, servicios virtuales, colectivos de ventas o bazares virtuales.

Debilidades son las cosas que nos impiden avanzar: poca experiencia, escasa variedad, precios elevados, mal servicio, poca capacidad de producción, problemas financieros, mala ubicación, conocimientos insuficientes, ineficiente manejo de inventarios, ausencia de políticas de venta, entre otros. Aquí un consejo: No por vender, ofrezcan créditos a clientes nuevos, serán difícil recuperar.

Aspectos Externos:

Oportunidades, son situaciones existentes en el entorno que podemos usar en nuestro beneficio: un mercado creciente, licitaciones de gobierno, becas para capacitación, adquirir un software, solicitar financiamiento, aprender técnicas de producción, cómo administrar mejor el negocio, generar redes de negocios. Es decir, no esperar a que acabe la contingencia para pensar qué podemos hacer, al contrario, ir generando ideas desde ahora para ponerlas en marcha en cuanto la situación mejore. Los gobiernos de algunos estados, están ofreciendo créditos a tasas muy convenientes debido a la contingencia, y pueden ser buenas opciones para algunos negocios.

Amenazas, son situaciones del entorno que pueden afectar negativamente: inflación, precio del dólar, aumento en la renta, la competencia con precios muy bajos (incluso sacrificando utilidad), etc. Es importante indicar cosas que tienen probabilidad de ocurrir ya que poner que nuestro producto no guste a los clientes no es una amenaza es una debilidad ya que la fórmula o el proceso dependen de nosotros. En el caso del coronavirus, no es amenaza debido a que la afectación ya existe.

Así, teniendo el panorama claro, podremos enfocar esfuerzos en incrementar nuestras fortalezas, disminuir las debilidades y aprovechar oportunidades así como evitar el fuerte impacto en caso de que las amenazas efectivamente sucedan.





Mariana Pérez Fernández

Mariana.pefer @gmail.com