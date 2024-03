Mexicoamericanos, ¿darán un home run en este 2024?

En días pasados los Yankees de New York visitaron a Los Diablos Rojos del México para disputar dos partidos amistosos. Se trató de un par de encuentros entre los equipos de beisbol más populares de Estados Unidos y México. Además de lo atractivo que representó ver en el mismo diamante a estas oncenas que tienen millones de seguidores, ¿por qué abordar este tema deportivo? No olvidemos que la selección mexicana de béisbol que nos representó en el Clásico Mundial del 2023 obtuvo, de manera histórica, el tercer lugar de la justa, quedándose a sólo tres outs de disputar la gran final contra Estados Unidos. Más allá de la gesta deportiva, lo que más llamó la atención de esta destacada participación de nuestros paisanos es que de los 30 jugadores de la selección, 11 eran mexicoamericanos. “Ellos están muy orgullosos de representar su herencia, a sus familias, a sus ancestros. Para ellos significa mucho utilizar el jersey de México”, comentó el manager, Benjamín Gil.





Al ver cómo los mexicoamericanos ayudaron a trascender a nuestra selección de béisbol a nivel internacional, surge una pregunta muy interesante: ¿será el momento de que nuestros paisanos de primera, segunda y tercera generación que radican en la Unión Americana también figuren en las grandes ligas de la política norteamericana? En este 2024 podríamos saberlo. Esta posibilidad me hizo recordar una anécdota. Hace años, cuando salíamos de una reunión con integrantes de la Cámara de Empresarios Latinos en Estados Unidos, el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, me señaló a la distancia a varios mexicoamericanos pertenecientes a dicho organismo y me dijo: “Juan, estos son los mexicanos del futuro”. Tal profecía hoy es una realidad. Si hablamos de materia económica, por ejemplo, ¿algún día se imaginaron que el dueño de un equipo de las Grandes Ligas (ya que hablamos de béisbol) fuera de ascendencia mexicana? Pues Arturo Moreno está considerado entre las 300 personas más ricas del mundo y en el 2003 adquirió a Los Angeles Angels, convirtiéndose en el primer mexicanoamericano en ser dueño de un equipo deportivo en los Estados Unidos.





Ahora bien, si nos enfocamos en el escenario político los mexicoamericanos pueden ser claves en las elecciones presidenciales del 2024 tanto de México como de Estados Unidos. Primeramente, con la reforma constitucional del 2021 ya son más de 38 millones de mexicanos en el extranjero, sumando a los de segunda y tercera generación. Muchos de estos paisanos nuestros podrían votar, incluso, en ambas elecciones si así lo deciden. En cuanto a las alecciones de EE.UU., según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, en las últimas votaciones para presidente del 2020, tuvieron la oportunidad de votar 32 millones de latinos (incluidos los mexicoamericanos), siendo la minoría étnica con más peso.





Como hemos visto, los mexicoamericanos son parte de la gloria deportiva, económica y política de nuestro vecino del norte y, por supuesto, también de nuestro país. Lo traen en su sangre. Si bien son personas nacidas en los Estados Unidos, no dudan en demostrar a diario en sus trabajos, profesiones, universidades o empresas el amor que tienen por la tierra en donde se enraízan sus orígenes. Por lo pronto, mientras los cuarteles políticos en Estados Unidos y México se preparan para sus contiendas electorales del 2024, nuestros hermanos mexicoamericanos están haciendo desde hace mucho tiempo lo que les corresponde: creer en ellos mismos y tener la fe de que están listos para cambiar la historia del país más poderoso del mundo y de la nación que tanto amamos y de la cual forman parte.

Dr. Juan Hernández