La Depresión es superable

La depresión en el mundo representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables, en México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres (1).

Es verdad que existe la depresión por deficiencias del organismo, sin embargo, mucha de la depresión tiene que ver más con aspectos que las personas buscan culpar de por qué caen en ella, como por ejemplo: la ruptura familiar, el abuso de medicamentos, la soledad, la pérdida de ingresos, y en fin, los múltiples problemas que pueden llevar a las personas a condiciones mentales de desánimo, de abatimiento, de desaliento, siendo cada uno de éstos sinónimos de depresión.

Pero lo curioso de todo esto es que, ¿cómo puede ser que la depresión sea una condición tan común hoy en día, cuando hoy las personas se supone tienen acceso a mejores niveles de educación, cuando hoy tienen mayores avances en la ciencia médica y la tecnología, y mayor acceso a los recursos tecnológicos para comunicarse, así como a diferentes opciones de estilos de vida?, esto lo que revela es que ninguna de éstas cosas les esta dando a las personas la verdadera esperanza para sus vidas.

Las personas buscan encontrar respuesta a sus preguntas esenciales de ¿quién soy, para qué estoy aquí? sobre los pensamientos de aquellos que los dominan desde la tumba, como por ejemplo, Karl Marx pensó que los humanos deben vivir para centrarse en la economía; Sigmund Freud pensó en el ser humano sólo impulsado por el deseo sexual; Darwin nos pensó como impulsados principalmente por la biología y la sobrevivencia del más fuerte. No es de extrañar que éstos pobres significados de la vida humana propuestos por éstos personajes, no puedan proporcionar a las personas la esperanza que necesitan para vivir.

Pero el documento de la Biblia, da mejores respuestas y más elevadas al significado de la vida como no lo da ningún otro pensamiento humano, y esto es fácilmente comprobado con la vida de aquellos que abrazan sus conceptos y los aplican en su vida. El significado de la vida desde la perspectiva bíblica es más que sólo hacer dinero, es más que ser sólo un ser biológico con impulsos sexuales, es más que buscar sobresalir por aspectos meramente materiales. La mayor necesidad humana es de encontrar significado para su vida, y no cualquier significado, sino el verdadero que pueda romper con la depresión, como lo hace la auténtica fe en el Dios de la Biblia, que dice “Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí.–Jeremías 1:5.” No hay nadie que pueda responder legítimamente a nuestras preguntas esenciales de la vida más que nuestro Creador.

Cuando decidimos creer las respuestas de nuestro Creador que encontramos en la Biblia, las personas llegan a comprender su significado, y pueden ser felices aunque no tengan abundancia de recursos económicos, pero las personas ricas que carecen de éste significado no pueden serlo; lo mismo sucede sobre el sexo, las personas que no tienen una vida sexual activa, pero tienen éste significado pueden ser felices, pero las personas sexualmente activas que no tienen éste significado no pueden serlo; lo mismo sobre el servicio, las personas que sirven teniendo éste significado pueden ser felices, pero las que tienen quién los sirva pero no tienen éste significado no pueden serlo.

La depresión no es una condición natural al ser humano, puede ser superada por medio de la fe en el Dios de la Biblia que nos provee el auténtico significado para nuestra vida, y nos revela grandes promesas confiables que nos infunden esperanza, la cual nos proporciona el ánimo, el aliento y la fe para superar cualquier adversidad que confrontemos y nos quiera desalentar o deprimir en la vida.

“Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza.–Salmos 34:19”

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

Referencias:

