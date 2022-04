Entendiendo el trabajo

¿Conoces sobre el origen de la conmemoración del día del trabajo, del 01 de mayo, que se celebra en nuestro país?

Esta conmemoración tuvo su origen en Estados Unidos, tras el incidente ocurrido en Haymarket Square, Chicago. El 4 de mayo de 1886, que fue el punto alto de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido de obreros en huelga, para reclamar la jornada laboral de 8 horas.

Esta manifestación del 4 de mayo terminó en una revuelta de heridos y muertos entre policías y asistentes, conocida como “la revuelta de Haymarket”. Esta jornada ha sido utilizada habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos anarquistas y comunistas.

Curiosamente, aunque esta conmemoración en México tuvo su origen en estos hechos sucedidos en Estados Unidos, en esta nación estadounidense no se celebra, porque no se quería incentivar el movimiento socialista y comunista en los Estados Unidos. En su lugar, se celebra el “Labor Day” el primer lunes de septiembre, por el desfile realizado en Nueva York organizado por la orden de los caballeros del trabajo, cuya orden no quería conflicto con las empresas, ni con el capital necesario, sino más bien, querían el apoyo de leyes hechas para armonizar los intereses del trabajo y el capital.

Pero a toda esta historia del día del trabajo, ¿qué es el trabajo?, ¿es una actitud o una aptitud?, cuando se nos pregunta en qué trabajamos, ¿qué respondes?, normalmente se responde: soy carpintero, soy abogado, soy estilista, etc., respondiendo únicamente a la aptitud y asociándole exclusivamente a la cuestión de la remuneración económica.

Pero el trabajo, es un alto porcentaje actitud y sólo un mínimo de porcentaje aptitud. Porque el trabajo es mucho más que cuánto dinero se nos paga por lo que hacemos, y es ahí donde falla el alto porcentaje de las personas que reducen el trabajo a una sola esfera, a la económica, y por ella hacemos lo que muchas veces no nos gusta, y además queremos que se nos pague por lo que no queremos hacer.

El trabajo no es únicamente la esfera económica, es mucho más amplia nuestra actividad de trabajo, pues el trabajo es un esfuerzo que se aplica a lo que se le dedica dos cosas: tiempo y energía para lograr un objetivo.

Pensando así, necesitamos dedicar trabajo a nuestra persona, a los hijos, al matrimonio, a la comunidad donde nos desarrollamos, y a todas las esferas de la vida que se requiere, aunque no recibamos un pago económico por ello. Por ejemplo, quién es padre o madre de familia, se tiene el empleo de educar correctamente a los hijos, aunque no se reciba un pago por ello, porque es una responsabilidad que se ha adquirido desde el momento de la concepción.

Necesitamos comprender que la vida es superior al trabajo remunerativo, mi vida tiene mayor valor que lo que hago por generar dinero, mi vida es más valiosa, entender esto me pone en otra categoría de persona, porque me debe llevar a actuar que si tengo un empleo no es solo cuánto me van a pagar, sino qué contribución valiosa puedo hacer para que mi trabajo en ese lugar vaya más allá de la remuneración económica que reciba.

El trabajo que nos da dinero es solo una mínima parte de nuestra vida, y en si la vida misma es un trabajo, y en lo que yo la use debe contribuir para el beneficio de otros.

Por esta razón es que el trabajo es más actitud que aptitud, y lo convierte en una virtud que necesitamos cultivar en nuestra vida. Conforme avancemos en este reenfoque del trabajo como una virtud aquí en este país, en esa misma medida podremos avanzar hacia una verdadera prosperidad y progreso como nunca la hemos experimentado, pues solo hemos tenido los efectos de una perspectiva reduccionista del trabajo que nos ha traído el socialismo, y que por más que lo celebremos cada 1 de mayo, no nos ha podido sacar del deterioro social, económico y político.

“El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado.” (proverbios 12:24)

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.