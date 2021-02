El sexo es binario (1ra parte)

En éstos días al estar buscando información sobre la existencia de sólo dos sexos o dos géneros: masculino y femenino, es decir, que el sexo o género es binario. Llamó mi atención que no aparezca en primer plano ésta información en el buscador de Google, sino que sólo aparezca la que dice que hay multitud de géneros, aunque claro está que Google no es el único sitio que se presta para difundir ésta terrible distorsión sobre la sexualidad humana, la cual trae gran confusión y repercusiones negativas en el desarrollo de nuestra sociedad.

Ante tal distorsión, he querido abordar éste tema, pues habiendo tan buena información científica sobre la realidad que el sexo o género es binario, resulta curioso que ésta no sea localizable tan fácilmente, y en cambio la que dice que hay multitud de géneros la encuentras por todos lados como si fuera la verdad, cuando en realidad la ciencia honesta dice que no lo es, y para tu consideración comparto contigo la siguiente información:

Hoy en día los revolucionarios sexuales dicen que el sexo y el género no son lo mismo como parte de su argumento para avalar que existen 112 géneros para el ser humano (o al menos en ese número iban al momento de consultar ésta información). Dicen que el sexo es una característica biológica determinada específicamente por los cromosomas sexuales, y el género es algo que se define social, cultural y por el sentimiento de si te sientes varón o mujer. O igual puedes no sentirte ninguno de los dos.

Pero aunque ellos argumenten eso, necesitamos ver qué dicen los expertos que han escrito los diccionarios médicos, y ellos siguen definiendo género y sexo como la misma cosa, por ejemplo, el Diccionario Enciclopédico Médico Taber define Género como “el sexo de un individuo (es decir, varón o mujer)”. Ésta definición también la encontramos en la edición actual del Diccionario de Ciencias Médicas de Stedman.

Esto es así porque la ciencia honesta corrobora que el complemento normal de los cromosomas humanos son 23 pares, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, donde las mujeres tienen dos cromosomas X, y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y.

Para la mayoría de nosotros son evidentes las diferencias anatómicas entre varones y mujeres, pero también hay más diferencias que la ciencia ha venido descubriendo y que están determinadas por los cromosomas sexuales, lo que hace evidente sólo dos géneros/sexos distintos y muy bien definidos. Por eso el debate actual sobre que los hombres transgénero participen en competencias deportivas para mujeres, pues la biología básica no es algo que se pueda negar, porque los hombres tienen corazones más grandes, pulmones más grandes, y más masa muscular (entre otras diferencias más), que les otorgan clara ventaja sobre las mujeres. Pues por más que una mujer se entrene no podría llegar a desarrollar la misma anatomía y fisiología del varón, y esto haría que éstas competencias deportivas sean injustas para las mujeres.

Los revolucionarios sexuales también pretenden justificar la multitud de géneros al argumentar que si algo es normal en los animales, también debería serlo para los humanos. Por ejemplo, hay dos tipos de hermafroditismo (ser macho y hembra a la vez) en algunos animales, donde ciertos animales presentan partes anatómicas de macho y hembra a la vez, o pueden nacer con un sexo pero luego pueden hacer la transición al sexo opuesto en algún momento, o incluso pueden actuar como si fueran del sexo opuesto para obtener alguna ventaja en su medio. Pero es de notar que éste hermafroditismo en animales no se basa en un “sentimiento” del animal para cambiar de género, sino que obedece a un diseño biológico que tienen como estrategia de supervivencia.

Además, éstos revolucionarios sexuales, deberían ser consistentes con su argumento, lo cual los debería llevar a considerar que hay animales que matan a sus parejas o crías y tienen conductas muy violentas hacia otros, entonces también tendrían que considerar éstas conductas en los animales, como normales y aceptables para los seres humanos. Pero saben que esa idea es una aberración.

Es verdad que existen anomalías del género/sexo en el ser humano, pero jamás deberíamos argumentar partiendo de lo infrecuente y anormal para determinar lo normal y común. De hecho, éstas anomalías más frecuentes llegan a afectar a menos del 0.1% de la población, siendo algunas de éstas las siguientes:







Hermafroditismo o intersexo es lo que describe al bebé que nace con tejido ovárico y testicular. Pero en la gran mayoría de los casos el bebé es genéticamente XX(mujer) o XY (varón), y no ambas cosas a la vez.



Hiperplasia suprarrenal congénita , es lo que resulta de esteroides sexuales insuficientes o excesivas, y que da como resultado un aspecto externo que puede ser el opuesto al de los cromosomas. También en este caso, el bebé es genéticamente XX o XY.



Síndrome de insensibilidad andrógena, es lo que ocurre en varones genéticos (XY) cuyos tejidos no responden a las hormonas masculinas, y parecen anatómicamente mujeres.

Pero aún en todos éstos casos, vemos que las personas son varones o mujeres según sean sus cromosomas sexuales (o las porciones de éstos cromosomas), por lo que sólo existen dos géneros/sexos. Cabe destacar que los estudios de las personas con anomalías de género/sexo demuestran que en general, no presentan problemas de identidad de género o de homosexualidad (menos del 1%). Por lo tanto, incluso en una situación en la que podría haber una razón biológica que diera lugar a la confusión en cuanto al género/sexo o la atracción sexual, los estudios demuestran que no la hay.

Si analizamos éstas cuestiones con una mente crítica y dispuesta a la verdad, resalta el hecho de que el género/sexo en el ser humano es binario. Pero aún si fueran pocas éstas cuestiones, hay más información que me gustaría poner a tu disposición en una segunda parte sobre este tema, confiando te sea útil para que llegues a tus propias conclusiones.





Favor de enviar todo comentario a los siguientes sitios sociales, blog: metamorfosiscultural.wordpress.com; facebook, twitter, YouTube: Metamorfosis Cultural ó si deseas comentar más ampliamente puedes hacerlo al correo: metamorfosiscultural2016@gmail.com Gracias.

____________________________________________________

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

Referencias:

1) Información tomada del artículo de la Dr. En Génetica Molecular, Georgia Purdon (2020). Biología del Género. https://answersingenesis.org/es/ciencia/biologia-del-genero/