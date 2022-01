El discreto encanto de la Madre Patria

Viajar no es <<morir un poco>> sino ejercitarse en el arte de despedirse

Octavio Paz





No sabemos si para salir del Covid recurrió al Vaporub, a la miel o a las caricias, como lo confesó el presidente López Obrador, sin embargo, no bien salió del perverso mal, que para muchos está a punto de regresar a la humanidad a la edad de las cavernas, cuando ya estaba nuestra alcaldesa, Lorena Alfaro, de viaje en España.

Espero que no haya mentido en su forma migratoria como Novak Djokovic con su ingreso a Australia, y haya declarado su reciente infección, que no le permitió dialogar con los colectivos locales de búsqueda de personas, ni tampoco agendarles una nueva cita. Es más, ya que tanto promueve el teletrabajo, ni siquiera los ha visitado vía Zoom. Seguro fueron las prisas por hacer maletas y darse un viaje de turismo por las ferias. Perdón, a las Ferias de Turismo. My mistake.

No sé qué tan atinado haya sido viajar a España en estos momentos, donde más del 7% de la población, según cifras oficiales, tiene Covid. Mientras en el propio terruño el crecimiento de los contagios rompe máximos. Pensé que despreocuparse de los contagios era sólo asunto del perverso gobierno federal y no de los más azules panistas. Pero no importa, algo hay que hacer por la recuperación económica y qué mejor que maximizar la derrama a través de los viáticos, así sean internacionales.

Se viaja sin avisar ni pedir permiso, pues ni los regidores de la comisión de Desarrollo Económico sabían la partida de tan importante misión comercial. ¿El costo? Ah, qué impertinentes, Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento, ya dijo que nos enteraremos cuando regresen… ¿para qué planear y presupuestar? Además, como se paga en euros, hay que esperar cómo los trata el tipo de cambio. Para eso sirven la discrecionalidad presupuestal y los contralores a modo.

El objetivo de la comitiva, traer paz y turismo a Irapuato. ¿Paz? parece que no fue suficiente con reciclar al Ex Secretario de Seguridad de Celaya. ¿Turismo? Quizás para que visiten las tomas clandestinas de hidrocarburo; se han detectado 9 en las dos primeras semanas de este año. Quizás desean atraer al turismo extremo para un tour, por ejemplo, por la Lucio Cabañas donde asesinaron a cinco personas el pasado miércoles, 19 de enero, en hechos donde fue también herida de gravedad una niña de 8 años. Quizás ese turismo no sienta la misma inseguridad que padece el 89% de los irapuatenses mayores de 18 años. Esa percepción nos mantiene en el quinto lugar nacional de esta temible estadística.

Veo las fotos publicadas de la visita a los recintos feriales de Valladolid, a diferencia del Inforum ubicado muy cerca del centro de la ciudad, y a la red de viveros de empresas de Móstoles, ¿Acaso no hay suficientes modelos de incubación de negocios ya funcionando en todo el estado de Guanajuato? ¿Era indispensable una visita presencial para conocer los españoles? Por cierto, existen proyectos extraordinarios de ciencia y tecnología en Irapuato que requieren apoyo municipal y que son ninguneados sistemáticamente por nuestro estado, para la muestra sólo un par: Prometheus, un proyecto robótico desarrollado en nuestra ciudad y que se encuentra dentro de los 15 finalistas en el concurso mundial ANA Avatar XPrize, es el único representante de toda la Iberosfera; o Polybion, una empresa de biotecnología que puede producir madera o cuero a partir del cultivo de hongos sobre desechos agrícolas, esos que se queman cada año a pesar de estar prohibido, y funciona en los bajos de un edificio de la ciudad. Ellos necesitan inversión, no viajes turísticos.

¿Andará nuestra alcaldesa, Lorena Alfaro, en búsqueda del mismo sendero de frivolidad e ineficiencia de su copartidaria y exalcadesa de Celaya, Elvira Paniagua? Espero que no. La paz y el empleo no la traerá el turismo sino el control del crimen organizado y la delincuencia. Alguien tiene que decírselo: para eso no hay necesidad de viajar a España.





