¿Cómo ganar más y trabajar menos?

Es un miedo común al emprender o volvernos trabajadores independientes, que como no tienes experiencia no puedes convencer a los clientes potenciales y tienes que perder al inicio.

Es cierto que no ganarás como quieres cuando comienzas, pero eso no significa que tienes que regalar lo que haces para obtener recomendaciones. Te hice una lista de personajes que podrías encontrar en tu recorrido profesional y si los evitas, podrás buscar clientes que sí te paguen y ahorrarás mucho tiempo de labor:

ABUSIVOS: hay aquellos que huelen ese miedo e intentan convencerte que al ser nuevo en el mercado laboral, seguramente no eres todavía un profesional y ellos se están arriesgando a confiar en ti. Es común que digan que te darán experiencia y recomendarán, en pocas palabras trabaja gratis y ellos les comentarán a sus contactos sobre tus servicios. MENTIRA. Esa gente que no paga al inicio, normalmente carece tanto de agradecimiento que es casi garantizado que no le dirá a nadie de ti y si lo hace, es para más trabajo gratis.

FALSO AMIGO: También es posible que un conocido/amigo te pida un favor sobre el producto que elaboras o el servicio que das, pero nunca mencionan nada de dinero. Si al inicio no aclaras que vas a cobrar, no debes esperar una remuneración. Normalmente esto se convierte en hábito, es decir, cada vez que se le ofrece algo te busca, pero jamás comenta algo sobre el pago, y tú, por pena no lo mencionas. SPOILER: si es tu amigo de verdad, deberá demostrar la intención de pagar, si no, nunca ha lo ha sido. Ya depende de ti, si haces el favor o llegan a algún tipo de trueque.

ADULADOR. Aquel que intentará llegar a tu ego, y dirá cosas como: “oye, tú que eres el mejor en X cosa”, “tú que eres buenazo en estos temas”, “¿No te gustaría demostrarles a tus colegas/amigos/compañeros de universidad lo fregón que eres haciendo este proyecto? Pero en voz bajita te dice que será gratis o no lo dice, porque te convence de que tienes que “demostrar” a personajes imaginarios o reales lo fabuloso que eres. ¡CUIDADO! Las frases bonitas no pagan las deudas. Está bien reconozcan lo que haces, pero la mejor forma de hacerlo es cuando hay dinero de por medio. Evita que te manipulen.

ETERNO SOCIO. Otra manera de obtener beneficios sin pagar es ofrecerte ser “socio”, que básicamente es una manera burda de pedirte que trabajes gratis un tiempo (ya que de tu conocimiento depende la base del proyecto) y ofrecen parte de las ganancias cuando tengan éxito. ¡HUYE! A menos que sea una sociedad que también te interese y veas formalidad, si ofrecen que lleves la mayor carga de trabajo al inicio, es muy fácil que no haya compromiso debido a que fue gratis y quien puso el mayor esfuerzo fuiste tú. Imagina trabajar 3 meses en algo y la persona que sugirió la sociedad consiga trabajo y abandone el barco, o bien, considere que no es lo que quería al inicio. Aguas con esos socios, yo les llamo SEI (Socios de Empresas Imaginarias), porque en vez de pagar ahora, reparten ganancias de proyectos que aún no llevan a cabo.

FAMILIARES INCÓMODOS. Quieren comprometerte a dar descuentos, a sus amigos o familiares lejanos, tampoco lo hagas, después se saldrá de control tanto descuento. Establece claramente los criterios para descuentos: si es a familiares, a quiénes; si es a amigos, a cuáles; si es solo a clientes, determina si será por volumen, por tiempo trabajando contigo, etc. Deja esa sensación de culpa por cobrar tu trabajo.

Una buena forma de obtener lo que deseas y no perder, es hacer trueques, es decir intercambios sin dinero de por medio, esto puede convenir, por ejemplo, un profesor de guitarra que desee una reparación de instalación eléctrica, puede canjear X número de clases a cambio del arreglo. O un diseñador que requiera contador y a su vez el contador necesite publicidad, pueden complementarse. Solo procura que sean cosas que necesitas y convenientes para ti, de lo contrario perderás.

Si has llegado hasta aquí, gracias. Hay que dejar en claro que es válido ayudar y apoyar, no caigas en el error de ver a todos con signos de pesos, pero tampoco te dejes usar, existe un término ganar-ganar, y si en una sociedad alguien gana de forma inmediata y otro no, quizá no es tan buena idea. Si uno va a trabajar ahora para quizá ganar algo a futuro, tampoco accedas.

Recuerda, si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.

