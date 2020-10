¿Cansada de sonar como todos y ofrecer solo calidad?

Era de la disponibilidad. Esta era fue hace muchos años y aquí la gente no tenía opción y compraba al único que vendía determinado producto, por ejemplo: el panadero del pueblo, y al no haber más, comías lo que horneaba o te quedabas con ganas, porque en esos años no había transportes rápidos ni económicos para ir a comprar una hogaza de pan a otro pueblo. Además, sus hijos serían también los panaderos del pueblo, por lo tanto, no había esperanza de mejora si había un mal servicio, aunque siendo realistas, los clientes no se fijaban tanto en eso.