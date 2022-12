Casos de rabia en Oaxaca no están confirmados, pero dos menores están graves: López-Gatell

La Secretaría de Salud informó que dos de los tres niños que se contagiaron supuestamente de rabia en Oaxaca, tras haber sido mordidos por murciélagos, están graves, sin embargo negó que ya esté confirmado que se trate de esta enfermedad.

Durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños”.

Puedes leer también: ¿Cómo se contagia la rabia? Síntomas y tratamiento de la enfermedad

“Se trata de dos niñas y un niño, son hermanos, una de ocho, uno de 7 y uno de 2 años de edad quiénes fueron mordidos por un murciélago, quizá uno o más de uno, es difícil saber si fue solo un animalito o varios”, dijo el epidemiólogo.

Las muestras que fueron enviadas al laboratorio del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (INDRE) todavía no han arrojado resultados.

Pese a lo anterior, los menores se están tratando contra la rabia y se les está dando el tratamiento profiláctico.

“Esto quiere decir que se utiliza la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico, en caso de que lo tengan”, explicó.

El funcionario destacó que probablemente los resultados para confirmar rabia estén el día de hoy, pero puede variar de acuerdo a la calidad de la muestra tomada.

López-Gatell rechaza alerta sanitaria por rabia

El epidemiólogo negó que exista una alerta sanitaria ante los casos de supuesta rabia que aparecieron en el estado de Oaxaca.

"En la prensa se suele usar la palabra alerta de forma indiscriminada sin que haya una justificación técnica. Hay una definición formal de alerta que desde hace varios años establecimos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero en este caso no aplica", apuntó Hugo López-Gatell.

No se considera alerta porque se trata de un caso aislado, que solamente está afectando a tres personas y porque esta enfermedad no puede desaparecer.

No implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar, como ya dije, no se puede eliminar la rabia. En este momento hay rabia en México, en el mundo, en una gran cantidad de animales silvestres y ahí seguirá, no se puede obviamente eliminar a los animales, ni es factible vacunarlos", finalizó.

Con información de Rafael Ramírez