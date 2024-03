Localizan sin vida a Miguel Ángel

Ángel Jauregui Acosta fue encontrado sin vida en la zona cerril de la comunidad de La Ordeña, así se dio a conocer a través de la página del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos.

El jueves 7 de marzo, integrando del colectivo realizaron inspección de búsqueda en la comunidad de La Ordeña, dando con una zona donde la tierra parecía estar removida por lo que decidieron realizar inspección en el lugar y encontrar el cuerpo, el cual estaba completo.

A través de redes sociales de familiares, confirmaron el el fallecimiento de Miguel Ángel, dando gracias a las personas que estuvieron involucradas en su búsqueda.

“Hermano,descansa en paz, te vamos a extrañar demasiado” es un mensaje que se lee por parte de familiares de Miguel Ángel, “Chale hermano no saves cuanto me duele saber esto te amo un chingo hermano te echare de menos mi gordito tenia tantas ganas de volverte a ver para abrazarte fuerte y decirte tantas cosas y ya no se pudo carnal te amare siempre mi bolis” es otra publicación leída.

Sobre su desaparición, se informó que fue el pasado 8 de febrero que no se supo de él, pasaron los días y las esperanzas de que volvieran con vida no se perdían, fue hasta el día viernes 8 de marzo que después de ser notificados sobre un hallazgo fueron a reconocer el cuerpo.

El cuerpo de Jauregui Acosta se encuentra con su familia y en las próximas horas será sepultado en un panteón del municipio, no se dio información sobre la causa de su fallecimiento y su familia espera justicia por parte de las autoridades.