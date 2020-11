Localizan a la pequeña Kelly Natalia quien se reportó desaparecida en Monte Blanco en Huanímaro

HUANÍMARO, GTO.- Localizan a la pequeña Kelly Natalia que había sido reportada desaparecida la mañana de este lunes, se informó que se encontraba en un domicilio deshabitado que se ubica precisamente a un lado de donde vive y al que nadie al momento de emprender la búsqueda se imaginaron que pudiera estar.

Momentos de mucha angustia vivió la madre y demás familias como vecinos y habitantes de la población al trascender de que la menor había desparecido de la puerta que da a la calle donde se le había visto jugando y después no se supo de ella, reportándose y solicitando la intervención de la policía municipal, de donde se implementó fuerte operativo de búsqueda pidiendose el apoyo de los municipios vecinos proporcionando la media afiliación como una fotografía, como características de la vestimenta que traía para su pronta localización, asimismo se activaron alertas por las redes sociales.

Tras afanosa búsqueda desde que se dio el reporte de su desaparición a las 11:30 de la mañana cuando jugaba en la puerta de su casa de la cual entraba y salía, pero después ya no se supo de ella, al descuidarse quien la cuidaba y después 4 horas y sin tener rastro alguno de ella a pesar de operativo implementado un familiar de la extraviada ( su tío) decidió buscar en el domicilio del lado de donde vive la pequeña, el cual esta deshabitado y en el que no habían buscado, siendo en este lugar donde la menorcita se encontró, desconociendo si se había quedado dormida o que le sucedió por lo que se llevó de inmediato a revisión medica, no presentando lesión alguna, mostrándose completamente sana según refirió el chequeo medico que se le hizo, siendo esto lo que informaron los familiares a la misma policía municipal tan luego se les dio aviso..

Ante esta situación generó mucha angustia a familiares como a extraños por la pequeñita que aunque no estuvo lejos el peligro fue latente para ella al estar solicita en un sitio , pero a la vez se genera enojo por el descuido que tuvo quien estaba a cargo la niña, la cual Gracias a Dios se encontró bien sana y salva. Solo se espera que sea una llamada de atención, ya que han sucedido casos que por un simple descuido se han registrado tragedias y que bueno que en esta no hubo nada que lamentar y que la pequeña Kelly Natalia fue localizada.