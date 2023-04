Rusia bombardea por error su propia ciudad cerca de Ucrania; hay 3 heridos

Un avión de combate ruso disparó accidentalmente un proyectil contra la ciudad de Belgorod, cerca de Ucrania, causando una explosión y daños en edificios, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

A última hora del jueves, las autoridades locales informaron de una gran explosión en la ciudad, situada justo al otro lado de la frontera con Ucrania. El gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, declaró que tres personas habían resultado heridas. La aviación rusa sobrevuela regularmente Belgorod desde el inicio de la ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

Gladkov dijo que la detonación provocó una onda expansiva que dañó cuatro apartamentos y cuatro coches y tumbó postes de electricidad.

"Se produjo una explosión", afirmó Gladkov en un mensaje en la aplicación Telegram. Equipos de investigación y representantes del Ministerio de Emergencias estaban trabajando en el lugar, añadió.

This CCTV footage emerged on social media allegedly showing the moment of a bomb ‘mistakenly’ dropped from a #Russianwarplane on #Russia’s own city of #Belgorod. pic.twitter.com/uOQxbHuR7H — Uncut Version (@uncutversion123) April 21, 2023

La explosión dejó un cráter "enorme" de unos 20 metros de diámetro en el centro de la ciudad, explicó. Tanto Gladkov como el alcalde Valentin Demidov publicaron fotografías de los desperfectos en las redes sociales.

Trabajadores de los servicios de emergencias rusos continúan las labores de restauración de carreteras y otras infraestructuras dañadas por el lanzamiento accidental del proyectil ruso.

Caída anormal

Las autoridades locales no detallaron la causa del incidente, pero el Ministerio de Defensa emitió rápidamente un comunicado explicando que un caza de combate perdió munición al sobrevolar la ciudad.

"Durante un vuelo del avión Su-34 de las fuerzas aéreas sobre la ciudad de Belgorod, se produjo una caída anormal de munición", dijo el ministerio.

El comunicado publicado por agencias de noticias rusas precisó que el incidente tuvo lugar a las 22H15 locales (19H15 GMT). Citando informaciones preliminares, Gladkov dijo que una mujer fue hospitalizada por una herida en la cabeza y que otra fue atendida en el lugar.

Demidov señaló que los residentes en los edificios afectados por la explosión serán reubicados en hoteles. El tráfico en la zona se detuvo temporalmente, añadió.

La región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, suele verse alcanzada por tiros, a veces mortales, que Moscú atribuye a Ucrania, pero el centro de Belgorod solo se ha visto impactado en contadas ocasiones.

En enero, el gobernador Gladkov dijo al presidente Vladimir Putin que 25 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en la región desde el inicio de la ofensiva.

En octubre de 2022, un avión Su-34 se estrelló en un edificio residencial en la ciudad meridional de Yeisk, también en la frontera con Ucrania, y provocó la muerte de 16 personas, incluidos siete niños.

Con información de EFE