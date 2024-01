EU y Reino Unido atacan a hutíes en Yemen por agresiones a barcos en el Mar Rojo

Estados Unidos y Reino Unido lanzaron este jueves ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen por las agresiones de ese grupo apoyado por Irán contra la navegación en el mar Rojo, informaron autoridades y confirmaron testigos en ciudades del país árabe.

El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó en un comunicado que los bombardeos alcanzaron "con éxito" varios objetivos hutíes con el "apoyo" de Australia, Baréin, Canadá y Holanda.

El mandatario expresó que "no dudará" en "ordenar otras medidas" para proteger a Estados Unidos y el comercio internacional.

Los hutíes han llevado a cabo un número creciente de agresiones en la importante ruta marítima del mar Rojo desde que estalló la guerra de Gaza con el ataque sin precedentes del grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Según medios estadounidenses, la ofensiva occidental involucró aviones de combate y misiles Tomahawk.

Una fuente hutí y testigos aseguraron que los ataques aéreos afectaron a varias ciudades de Yemen, donde los rebeldes proirarínes controlan una franja de territorio.

Esta represalia occidental aumenta el riesgo de convertir una situación ya tensa en Oriente Medio en una conflagración más amplia que enfrente a Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados regionales.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, convocó más temprano este jueves una reunión de emergencia del gabinete en Londres y aprobó los ataques contra los hutíes, informaron medios.

Los rebeldes hutíes afirman que actúan en respuesta la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras la incursión de Hamás, y han lanzado una serie de drones y misiles hacia Israel.

Ese grupo controla gran parte de Yemen desde que estalló la guerra civil en 2014 y forma parte del llamado "eje de resistencia" contra Israel, apoyado por Irán.

Estados Unidos y sus aliados habían lanzado una serie de advertencias cada vez más severas a los hutíes para que pusieran fin a los ataques marítimos, aunque al mismo tiempo se han mostrado cautos ante los riesgos de avivar las tensiones regionales.