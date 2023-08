SEP reconoce 20 errores en libros de texto gratuitos; asegura que con Chuayffet eran 117

Los 33 libros de texto gratuitos, que se entregarán al inicio del ciclo escolar 2023-2024, tienen 20 errores, y se suman más, la responsabilidad es del director general de Materiales Educativos.

"No diría que son errores, son áreas de oportunidad ", aseguro Marx Arriaga tras semanas de críticas a la reforma educativa.

Explicó que en la administración pasada, del priísta Enrique Peña, se elaboraron libros bajo el encargo del secretario Emilio Chuayffet y entonces se contabilizaron 117 errores, "no pasó nada" y solo distribuyeron una errata, cuya copia mostró en una pantalla.

Arriaga agregó que ha dado seguimiento a las redes sociales, a los medios de comunicación, los pronunciamientos de "la derecha" y de los especialistas y "de los errores, yo alcanzo a distinguir no más de 20 y soy muy generoso, a lo largo... no he encontrado más. Digamos son 20 entre una familia de 91 libros, digamos son 0.09 por ciento".

Exaltó que los libros se hicieron de manera "rápida, presurosa para el siguiente ciclo escolar". Aún así se hicieron 925 revisiones previas a su publicación, sin embargo, insistió que hay quienes se empeñan en buscar más errores, manos de seis dedos.

Indico que en el mundo editorial los textos siempre se pueden mejorar.

En la primer conferencia de prensa, celebrada en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional para explicar el contenido de los libros de texto, el funcionario defendió la elaboración de los textos al señalar que participaron mil 998 profesores de aula, en una "fiesta pedagógica", un "movimiento masivo", cuando en el sistema existe un millón 200 mil profesores en la educación básica.

Relató que desde la creación de los libros, con Martín Luis Guzmán y más tarde con José Torres Bodet, se concibió que fueran de autor y ahora regresamos al "tiempo dorado".

"Ya no es negocio" para las editoriales porque ya no estarán en las manos de cuatro editoriales, ni de la Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial), ahora "es el tesoro de la Secretaría de Educación Pública".

Al encabezar el encuentro con medios de comunicación, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramirez, aseguro que "no hay impedimento jurídico para que los libros sean repartidos" y lleguen a las aulas el 28 de agosto. Aunque un poco confundida titubeó sobre el ciclo escolar que iniciará al decir primero que era 2024-2025 y luego afirmar que era 2022 y al final quedar en 2023-2024.

La secretaria pidió a los medios "esperemos un poco" frente al amago de los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y Coahuila de impedir la distribución de libros.

Enfatizó que existe diálogo, una relación respetuosa y de coincidencias con esos gobiernos en torno a las necesidades educativas de los niños y adolescentes.

Anunció que en respuesta, los fallos del Poder Judicial por los amparos interpuestos, la SEP publicará el programa sintético a partir del cual se elaboraron los libros.