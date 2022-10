Beatriz Paredes se apunta como candidata para 2024; asegura que no permitirá elección de Estado

La senadora priísta, Beatriz Paredes, a quien el presidente Andrés Manuel López incluyó en su lista de 43 aspirantes presidenciales de la oposición, sentenció al participar en el Foro Diálogos por la Democracia que no va a permitir “una elección de Estado” en 2024 así como la intervención de los servidores del bienestar “para imponer un triunfo electoral ficticio”.

Previo a concluir su discurso, estalló un estruendo de los priistas que acudieron al Auditorio Plutarco Elías Calles, luego que Paredes subrayó que aspira a ser candidata a la presidencia y aseveró que en 2024 el PRI va a regresar al poder.

"Propongo que la selección de candidata o candidato sea a través de un método democrático, ya sea elecciones primarias o consultas a la base. Me pronunció por una elección democrática y una selección democrática. Desde ya les aviso que yo estaré, si resultó seleccionada, convocando para hacer un gran equipo por el desarrollo de México", declaró.

Al participar en el foro la legisladora del tricolor presentó su visión de futuro para el país y aprovechó para criticar al actual régimen morenista.

En ese tenor, dijo: "Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del Bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia", expresó la también ex presidenta nacional del PRI y embajadora de México en Brasil.

En materia de seguridad Paredes Rangel expresó: Ni abrazos ni balazos, vigencia plena del Estado de derecho” y enfatizó que lo que se necesita es firmeza y ser incorruptible para que no infiltren a las corporaciones policiacas.

En este sentido dijo que se debe concitar un gran pacto social para lograr La Paz, “un pacto por la estabilidad de las regiones”.

Subrayó que en materia económica ha caído de manera dramática el PIB y que si se suma el resultado del actual gobierno es -0 y avizoró que puede haber un grave incidente económico a final de sexenio si no se recompone la ruta del presupuesto para actividades estratégicas.

Dentro de sus propuestas de Gobierno, Paredes Rangel expresó que ofrece un gobierno con “características federalistas” para lograr el desarrollo del país; también propuso una reforma fiscal que distribuya mejor el presupuesto y poner bajo el control de estados y municipios los programas sociales.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

También propuso un gobierno “incluyente” que podría a revisión los programas sociales gubernamentales para que no sean utilizados de manera selectiva como sucede actualmente, dijo. Asimismo, planteó un gobierno “objetivo” que descarta “las ocurrencias y el voluntarismo” y se basa en datos reales.

Además, hizo un llamado a su partido para que no proceda “monolíticamente” y permita a las diferentes corrientes en el interior del partido deben expresarse, mientras añadió. Enfatizó que el PRI no debe asustarse por la democratización del mismo Instituto.

Finalmente entregó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido el documento con sus propuestas para que sean consideradas.

Además de Paredes, en el evento participaron Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Ildefonso Guajardo, diputado y ex secretario de Economía y, José Ángel Gurrola, ex canciller y secretario de Hacienda.

Alejandro Moreno adelante voto en contra a reforma electoral

Además, Alejandro Moreno –quien inauguró el foro donde participaron los aspirantes presidenciales– adelantó que el tricolor irá en contra de la reforma político-electoral impulsada por el presidente López Obrador.

“(En la iniciativa) se esconde el interés del partido en el poder para inclinar la balanza electoral”, por lo que advirtió que su partido se opone a cualquier iniciativa que violente el régimen democrático.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Subrayó que por ello nace Diálogos por Mexico, para desechar las ideas que hacen daño y polarizan a Mexico, y para reconstruir al país.

Moreno Cárdenas mencionó que quiere un México en paz y un alto a la impunidad rampante que da “a cada paso el partido en el poder”.

Además destacó que los partidos de oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano son bienvenidos para refrendar la alianza partidista, aunque condicionó que dicha coalición debe dar prioridad a los ciudadanos mexicanos.

“Aquí tienen un aliado que como verán en este dialogo tiene los mejores perfiles” dijo Moreno, mientras subrayó que es su mayor empeño no defraudar a los mexicanos. Finalmente, Moreno manifestó que el PRI está listo para regresar al poder.

Al evento acudieron, entre otros invitados especiales, los ex presidentes del partido tricolor: Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Codwell; además del líder de los diputados federales Rubén Moreira, así como la diputada Carolina Viggiano.