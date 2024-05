Espera Salamanca certificación de Academia de Seguridad Pública

Luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no realizó observaciones a la adecuación de instalaciones de la Academia de Seguridad Pública en Salamanca, se espera se de la notificación formal sobre la certificación tipo “A” del organismo formación inicial local; en este contexto, el encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública, Guillermo Flores García informó que la duración matricular se extenderá a más de mil horas.

“La Academia sigue operando, eso sí manifestarlo, cuenta con una certificación, lo decimos como antecedente; entonces en esta parte empieza el Secretariado a hacer una revisión de las Academias y detecta que las informaciones que ellos estaban dando, por ejemplo instalaciones pues no eran las verídicas y me refiero a otras Academias, no la de Salamanca, entonces ellos incrementan el estándar de los de los requerimientos para poder tener la Academia con ciertas certificaciones que en este caso son tres, una es únicamente para los elementos que se cuentan, otra es para que sea dentro del estado, para que se pueda tener una certificación y dar la formación inicial, y la otra es para que sea a nivel nacional”, refirió.

explicó que, originalmente la Academia contaba con una certificación, con la que se podía dar en el estado y en la región los cursos de capacitación, sin embargo, ante la oportunidad de poder hacer la transición de categoría, se empezaron a ampliar las instalaciones., detalló.

En cuanto a la formación que realiza la, dijo que debido a estos cambios la duración del curso también se modificó, al pasar dea más de mil horas divididas en más deen las que se instruye al cadete sobre la función de herramientas policiales, conformación de instrucción y disciplina, además de lineamientos jurídicos que enmarcan el marco normativo de la función policial; por lo que ahora los cadetes que se graduarían en junio, concluirán su proceso en el próximo mes de septiembre., concluyó.