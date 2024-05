En Salamanca, las viviendas en riesgo están hechas de adobe

A través de su Atlas de Riesgo con el que cuentan la Asociación de Ingenieros Estructuristas del Estado de Guanajuato, se han logrado identificar algunos inmuebles que representan un riesgo para la sociedad por su antigüedad o estructura, normalmente, sin embargo, a falta de cultura para la revisión de inmuebles y denuncias, lo que se vuelve necesario para evitar accidentes, indicó Avelino Vázquez, presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructuristas del estado de Guanajuato.

De acuerdo a información proporcionada por el Atlas de Riesgo, en Salamanca existen 71 mil 721 viviendas, de las cuales, 0.56% (404 viviendas) y 0.6% (429) están considerados como inmuebles con muros de adobe con techos flexibles y materiales débiles con techos flexibles clasificadas con alta a muy alta vulnerabilidad.

En ese sentido, Avelino Vázquez destacó que en Salamanca existen construcciones y edificios antiguos en riesgo cuya estructura está elaborada de adobe que absorbe la humedad, y en las cuales la asociación se ha encargado de elaborar los dictámenes y mecánicas para el municipio, además de la capacitación continua, sin embargo, ya serán las dependencias municipales como Protección Civil las encargadas de realizar el levantamiento de viviendas vulnerables para identificar aquéllas que requieren de mejoras estructurales.

“No tenemos que esperar a que se caigan las construcciones, mejor revisarlas antes inhabilitarlas y proteger tanto a los vecinos como a los mismos usuarios, peatones y quienes pasan por esas construcciones para que tengan el menor de los riesgos. Las últimas que me tocó revisar fue la plaza cívica, el edificio mismo de la presidencia municipal, me comentaron también que nos iban a solicitar revisar los dos mercados”, explicó.

El levantamiento de viviendas vulnerables, es un acción que no solamente se debe de realizar en edificios municipales, también se puede extender a inmuebles que no son propiamente del gobierno, sino del interés del mismo.