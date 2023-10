AMLO desafía al INE: mantiene posdata pese a la orden de retirarla de sus conferencias matutinas

Este miércoles durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que estipuló que la “posdata” de sus conferencias matutinas contiene elementos electorales, lo que puede influir en la ciudadanía para los comicios del 2 de junio de 2024 y que también le impide hablar de sus opositores, ahora se referirá a ellos como "reaccionarios".

“Ya no podemos llamarlos conservadores, ahora vamos a llamarlos reaccionarios”, expresó el presidente Andrés Manuel López desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador agregó que ahora el Instituto “se convierten en sensores, es como el tribunal de la Santa inquisición: ellos nos van a decir que podemos decir y que no. Es muy interesante es la resolución”.

Subrayó que ya no se puede hablar de la transformación e ironizó al decir que no sabía que las fuerzas de oposición fueran corruptas. Asimismo, dijo en ese mismo tono que no se le nota al INE que son “filopanistas”.

Subrayó que “lo de reaccionario" tiene que ver con el conservadurismo, porque este término lo que indica es conservar, como privilegios, fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y los privilegios”.

Ayer, el INE, luego de un análisis sobre la posdata del mandatario, avaló que se debe eliminar la manifestación textual de las conferencias, tanto en las plataformas oficiales del presidente López Obrador, como en las del gobierno federal. También debe modificar los archivos de audios, audiovisuales y versiones estenográficas en cualquier plataforma oficial de las conferencias matutinas realizadas a partir del 25 de septiembre de este año.

“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, dijo el mandtario federal.