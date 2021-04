No lograrán descalificar al órgano electoral : Lorenzo Córdova

Al inaugurar el inicio de las campañas electorales, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, denunció que el árbitro electoral está bajo asedio y advirtió que no lograrán descalificar al organismo.

"No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos, pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones", recalcó.

Política Senadores de Morena arremeten contra Lorenzo Córdova, lo acusan de defender a un sistema podrido

En sesión extraordinaria del Consejo General, la autoridad electoral expuso que bajo la era de la desinformación y en un contexto tan polarizado como el actual, el INE no puede ser un árbitro silente, pues argumentó que como Instituto están obligados a explicar todas las decisiones y pasos que se den.

"No tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar", reiteró.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Durante la sesión para la aprobación de candidaturas para diputados federales, el consejero presidente recordó que el Instituto está para cumplir las leyes. "Las reglas del juego que los actores políticos han pactado y plasmado e la Constitución y legislación electoral. Y esto lo debe entender el ciudadano de a pie, los militantes, los dirigentes y las autoridades: la Constitución está por sobre todos nosotros. Y eso es lo que hace inquebrantable al INE y a la limpieza de las elecciones mexicanas: el respeto cabal a la Constitución", subrayó.