Los 'chachareros' historias de necesidades urbanas

Valle de Sangtiago, Gto.- El número de personas que se dedican a la venta de baratijas u objetos de poco valor han ido en crecimiento. Algunos de estos comerciantes combinan las chucherías con artículos usados o seminuevos principalmente en los tianguis de la ciudad.

La crisis económica que ha dejado el confinamiento por la pandemia del COVID-19, aun con la reactivación gradual de los sectores generadores de riqueza, no ha generado una recuperación total a los comerciantes de la ciudad, quienes han optado por diversificarse.

Gonzalo Jieménz Silva tiene ya 15 años vendiendo “fierros usados”, herramienta que coloca hasta por menos de la mitad de su valor comercial en el tianguis de los martes en las inmediaciones de la Glorieta de los 400 Años.

El vendedor, quien llega temprano para colocarse en un buen sitio del tianguis de fierros afirma que sólo sale dinero para “irla pasando”, ya que cayeron las ventas hasta en un 40%, luego de la pandemia a mediados de abril.

“Se vende más o menos, no mucho. La venta de la herramienta es más lenta y aunque es poco el ingreso pagamos solo 10 pesos de plaza”, dice Jiménez Silva para autoconsolarse.

Pedro, es un vecino de la ciudad, quien observa la herramienta usada que vende Gonzalo y dice que casi solo va a observar lo que se vende y a ver que precios hay.

Luego de unos momentos en el sitio, observando los fierros menos usados, finalmente se retira sin cobrar nada y vuelve a otro puesto con la misma rutina.

Gozalo cada martes es acompañado por su esposa quien tuvo un derrame cerebral y actualmente tiene problemas de comunicación. Sin embargo dice “que la vamos ha hacer hay que trabajar”.

Mientras disfruta de su desayuno junto con su mujer, dice que “es bueno que el covid este más o menos controlado, ya que les permitirá que pronto haya clases en las escuelas y ´se levanten las ventas´”.

Al principio, recuerda, cuando los retiraron del sitio en el tianguis, dice, se fue al del rancho Mogotes y “me iba más o menos”, pero luego también lo cancelaron y se tuvo que ir a casa.

Luego, ya con el semáforo de reactivación, en el mes de septiembre comenzó nuevamente a instalarse en este tianguis de los martes, hasta la fecha, con ventas bajas.. que “cayeron entre un 30 y40%”.

Ahora la gente nomas anda de pasada, casi nada más viene a surtir lo de la comida, expresa el tianguista mientras pasa la gente y sólo observa.

Por su parte, María Jaimes vendedora de “chacharas” y de ropa nueva en dos puestos distintos manifiesta que las ventas están mal ya que cayeron hasta en un 70%, “ya no vendemos como antes. Mire está medio sólo”.

La señora, quien tiene su “barzacito” en donde vende productos nuevos como zapatos, ropa y en frente de este otro puesto con moneda y otros artículos, lleva ya más de 20 años como comerciante. “Es por tradición de familia, antes vendía en el mercado”.

Antonio, quien también comercia ahí, afirma de plano que le va mal. “Vamos empezando, apenas estamos abriendo. La gente no compra. Por la pandemia, no tiene dinero. No hay rendimiento en el tianguis...”, expresa.

Sostiene que las ventas cayeron hasta en un 60% y no no se ha recuperado. “No creo que nos recuperemos, hasta que inicien las clases”.

El comerciante Antonio vende “de todo poquito”. Desde zapatos nuevos, ropa hasta bocinas usadas, carteras. “Lo que podamos vender eso se vente”.