Don Carmen, toda una vida de comerciante de botanas en Valle

El señor Carmen López Bustos, desde hace 45 años, vende nieves y papas en la calle Carranza, muy cerca del jardín principal y de la Parroquia de Santiago Apóstol.

A sus 80 años, contó que le gusta acudir al lugar, ya que ha conocido diferentes presidentes municipales, diputados locales y gobernadores, además a personas que han destacado en el área cultural, deportiva y en la política.

En entrevista para el Sol de Salamanca, el comerciante dijo que el trabajar lo mantiene sano, ya que solamente en diciembre y en enero se ha enfermado de la gripa, por lo cual en general no tiene ningún padecimiento.

Recordó que cuando estaba joven, trabajó en la Ciudad de México en una fábrica de telas, por lo cual se encargaba de darle mantenimiento al taller junto con otras personas; sin embargo, lo de él es preparar nieve, papas doradas y otras frituras para venderlas a sus clientes.

“A mí me motiva mucho hacer la nieve, ya que es una terapia para mí. Me gusta traer un poco de dinero en el bolsillo que me permita apoyar a mi familia en los gastos del hogar, por lo que a los diez años aprendí con mi familia este oficio, ya que uno tenía que salir a buscar trabajo a otras ciudades, como la Ciudad de México, donde trabajé en la fábrica de ropa, luego me fui con algunos familiares a Orizaba, Veracruz donde, nos dieron un empleo como peluqueros“, recordó.

Destacó que tanto en Orizaba como en la Ciudad de México tiene familiares y amigos, por lo cual se fueron junto con su esposa María Elena Prieto, quien murió a los 69 años de un infarto el 20 de marzo del año 2022, por lo que el viajar a otras ciudades le gusta, ya que le permite conocer a otras personas, al igual que cuando está en su negocio. Con su esposa tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre los cuales tienen diferentes actividades.

Su historia como vendedor

El señor Carmen empezó a vender nieve en la calle Santos Degollado, de la zona centro, muy cerca de la Alameda de Valle de Santiago, por lo que en ese lugar pasaban todos los estudiantes de la Secundaria Benjamín Lara y Santana, así es que conoce a muchos profesores, exprofesores, alumnos y exestudiantes de esa importante institución educativa, al igual que de la primaria Niños Héroes. Ahí estuvo durante 22 años.

Debido a la rehabilitación de la calle Juárez, tuvo que ser cambiado a la calle Carranza – donde se encuentra actualmente- y en este lugar ya cumplió 23 años, lo que le da un total de 45 años de trabajo, siempre atendiendo de una manera amable a todos sus clientes, donde se encuentran jóvenes, albañiles, profesionistas, maestros, comerciantes, niños, padres de familia y muchas personas más.

El señor Carmen López refirió que una de sus especialidades y que más le gusta a la gente son las salsas, las cuales las prepara en un promedio de 10 a 15 minutos, que es la que pone a las papas y demás frituras que vende. Lo que tarda más en realizar son las papas doradas las cuales, las tiene que realizar desde las 7 hasta las 14 horas. La bolsa de papas las vende en 25, 50 o hasta en 100 pesos.

Los vasos de nieve tienen diferentes precios, por lo que vende en vaso chico en 15 pesos, el mediano en 20 y los más grandes hasta en 50 pesos. Los sabores que vende son de frutas de temporada.

Don Carmen finalmente dijo que para lograr tener 45 años como comerciante se requiere tratar bien al consumidor, ya que ellos son los que mandan y se merecen que les den un excelente servicio de calidad, al igual que les ofrece productos sabrosos e higiénicos.

“Les agradezco a todas las personas que durante estos 45 años me han comprado nieve, papas o frituras, a mis familiares, amigos y a las autoridades municipales que me han permitido ejercer mi actividad en la vía pública”.