Urgencia en el rescate del sector agrícola

El estrés hídrico, la falta de apoyos al campo y los precios establecidos por debajo del costo de productividad, han limitado las actividades agrícolas; por lo a través de un acercamiento con campesinos el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, Gerardo Arredondo indicó que la única alternativa para hacerlo subsistir es la inversión en semilla, fertilizante y tecnificación.

El próximo año no va a haber nada que defender / Fotos / José Almanza

“Hoy por hoy lo que necesita el campo es dinero, no estamos hablando de efectivo, estamos hablando de semilla, fertilizantes, de tecnificar el campo, de gastar menos agua, de cambios de cultivo, muchas cosas que se pueden hacer que no se están haciendo (…) en la zona norte no tenemos agua, no tenemos cosecha, no hay animales, no hay pastura, no hay nada; andar por la zona norte es complicado, es durísimo, y si no llueve vamos a tener a toda la gente aquí abajo, porque ya no hay que comer y la zona sur va que vuela y se mantiene porque tiene agua, pero ya para los que tienen agua no es negocio”, refirió.

Ante ello, consideró que la calidad de vida de los agricultores se ha deteriorado, por lo que invitó a los campesinos a defender el campo, ya que el momento de rescatarlo es ahora y no después; “creo que la calidad de vida de la agricultor cada día está peor y yo creo que no es justo, hay que hacer algo con el agricultor y el campo de este país, pero ya, el próximo año no va a haber nada que defender, ya hay que sacar la casta para defendernos como debe de ser y defender el campo porque es el que nos alimenta”.

En este sentido señaló que los grandes productores agrícolas se han visto en menor proporción, ya que sus productos son dirigidos a la exportación, mientras que los pequeños y medianos productores son quienes deben de enfrentar la inestabilidad de precios, la importación de granos, la sequía, la falta de apoyos, a quienes precisamente se habrán de dirigir esfuerzos.

“Los grandes agricultores están exportando todo, pero los que producen localmente son los que nos dan de comer y los que están perdiendo todo, yo creo que si el tema de ayudarlos con semilla, con el tema del abono, pero esperando que haya agua también, porque el agua es un problema serio, los pozos están bajando no está habiendo agua ni siquiera para las comunidades, yo creo que sí es muy importante que nos llueva este año y empezar a tecnificar para gastar menos agua”, concluyó.