Urge Colegio de Ingenieros a regular “pozos piratas” en el estado

Los pozos irregulares o “piratas” son una problemática que se da mayoritariamente en zonas que también existen de forma irregular, principalmente en zonas rurales, pero esas situaciones deben ser reguladas, señaló René Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua en Guanajuato.





Autoridades deben definir atribuciones en materia hídrica para regular.





En entrevista, señaló que esto es más visto en zonas que tienen problemas con los servicios, situación que en primer lugar es competencia de los municipios, el proveer de servicios básicos a estas zonas, sin embargo, no existe una definición en varios de estos que permita saber las atribuciones que cada organismo tiene sobre el servicio del agua.

“Es el municipio quien debe encargarse del servicio a comunidades rurales, pero hay municipios que optan por que sea desarrollo social, otros desarrollo rural, otros el organismo operador, pero no existe una línea bien definida ni las atribuciones sobre las cuáles van a estar auxiliando o apoyando a los municipios y a la comunidad”.





Dijo que el tema de regulación va más allá de solo contar con un título de asignación, en estas temporadas donde el agua se escasea en distintos lugares del país se necesita poner vigilancia en la forma en que se manejan los distintos pozos.

“Principalmente yo no puedo regular, no solo es el tema de contar con un título de asignación, para ello se requiere que obviamente que estas empresas o estas personas que están transportando agua pues tengan contacto o registro en el IMSS”.









Esto para regular también otros requisitos como el que los trabajadores estén asegurados, que las pipas en que se transporta el agua estén en buen estado, entre otros, la vigilancia de estos temas podría ocasionar un fenómeno de autorregulación en el que se pueda establecer un mercado.

“Deben de contar con su permiso, deben mantener las pipas en un estado óptimo, porque están manejando agua potable para uso y consumo humano, entonces hasta que no llegue un mercado establecido y existan clientes que estén comprando ellos mismos se van a empezar a autorregular, ya que yo como empresa no le voy a comprar a alguien que no me pueda facturar o que no tenga sus permisos en orden”.