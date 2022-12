Un total de 23 millones de niños no recibieron vacunas a causa de la pandemia: Sanofi México

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- La pandemia causada por la Covid-19 causó un importante retroceso en la vacunación infantil, informó Daniel Gregory López Rodríguez, gerente médico de vacunas en Sanofi México, y es que dijo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, durante 2020 un total de 23 millones de niños en todo el mundo no recibieron las vacunas infantiles básicas, lo que significa que al “disminuir las coberturas de vacunación, los niños menores de 5 años son más propensos a infectarse y desarrollar enfermedades”.





HISTORIA: POLIOMIELITIS

De manera específica, destacó el tema de la poliomielitis, término que fue utilizado por primera vez en 1873 por parte del médico Adolf Kussmaul. Los primeros casos en México, dijo, se presentaron en 1946 con un total de 247 y para 1966 se tenían mil 024 casos.

“En ese tiempo, las estrategias de prevención, antes de las vacunas, eran el lavado de manos, evitar lugares públicos y se tuvo campaña de donadores de sangre, con el fin de elaborar gamaglobulinas. Durante este tiempo se juntaron 25 mil pacientes y se aplicaron 100 mil dosis como protección de muy corta duración, por lo que, no se podía controlar”.

Mencionó que las primeras vacunas llegaron en 1952, pero en México se produjo la primera hasta 1956 y se lograron vacunar a 250 mil niños. Para 1957 se creó la primera vacuna oral y en 1968 se pudieron vacunar a más de cinco millones de niños, lo que representó una cobertura de vacunación del 90%, lo que ayudó a que se redujera un 58% los casos.

También refirió que el último caso de Polio reportado en México se registró en 1990 en Culiacán, Sinaloa, mientras que en el Continente Americano el último se registró el 23 de agosto de 1991 en Perú. Para 2018 la reducción de esta enfermedad era del 99% en todo el mundo, por lo que, solo se tenían registrados 33 casos en dos países que son: Afganistán y Pakistán con el tipo 1.





DESPUÉS DE LA PANDEMIA HAN SURGIDO BROTES

Destacó que las vacunas han evitado más de 18 millones de casos de parálisis, sin embargo, después de la pandemia, en el mundo han surgido brotes con el tipo 2 en las poblaciones donde las coberturas de vacunación son bajas.

“De la semana del 23 de noviembre se han detectado en Argelia cuatro muestras ambientales; en Chad se han registrado cuatro casos; en la República Democrática del Congo tres casos; en Etiopía se han registrado dos casos; mientras que en Nigeria se registraron cuatro casos y dos muestras ambientales en el agua”.

Asimismo, comentó que con la baja cobertura de vacunación y el aumento de la población susceptible, existe un mayor riesgo de ocurrencia y propagación del poliovirus en la región de las Américas.

“En 2021, no se alcanzó una cobertura de la tercera dosis contra la poliomielitis OPV o IPV (Polio3) mayor o igual a 95% en 32 países y territorios de la región de las Américas y 15 países tuvieron una cobertura menor a 80%. La detección de CVDPV2 en Estados Unidos es un evento con un riesgo moderado de propagación debido a que este país cuenta con un sistema de vigilancia robusto y sensible”.

“Sin embargo, en la región de las américas hay países con una débil vigilancia de EPVS, incluida la poliomielitis, lo que a su vez, aumenta el riesgo de no detectar casos o brotes oportunamente, principalmente en poblaciones vulnerables como lo son las indígenas, migrantes, entre otros, lo cual es un desafío para los equipos de campo de vacunación. Por lo mencionado el riesgo de ocurrencia de casos o brotes de poliomielitis y su posterior propagación a nivel regional es alto”.

Ante este panorama, dijo que mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los países corren el riesgo de contraer la poliomielitis, por tal motivo, recomienda mejorar las coberturas de vacunación, ya que reduce los casos en un 90%, y evitar que ninguno sufra o muera por una enfermedad prevenible por vacunación.





COBERTURA A NIVEL NACIONAL

Por otro lado, Eduardo Arias de la Garza, médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Instituto de Pediatría, mencionó que de acuerdo con los datos del Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, la cobertura a nivel nacional por biológico osciló entre 86.6% y 56.7%, siendo mayor para el Bacilo de Calmette-Guérin (BCG), el cual previene la tuberculosis (TB) y menor para Hepatitis B.

Mencionó que el 27.5% de los niños de un año tuvieron su esquema completo de vacunación, mientras que el 31.1% fueron niños de hasta dos años, lo que significa que en 2021 hubo un 53.9% de cobertura.

Agregó que el porcentaje de niños que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT3), considerado un marcador de la cobertura vacunal a nivel nacional e internacional, disminuyó en un 5% entre 2019 y 2021, situándose en el 81%.

Los primeros casos de poliomielitis en México, se presentaron en 1946 con un total de 247 y para 1966 se tenían mil 024 casos. | Foto: Cortesía

En el caso del Poliovirus, dijo que en febrero de 2022, Malawi anunció su primer caso en 30 años. “Una niña de 3 años que quedó con parálisis tras infectarse con un virus que parecía proceder de Pakistán. El propio Pakistán informó sobre 14 casos, ocho de ellos en un solo mes esta primavera”.

De igual forma, indicó que de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, se recomienda que cuando lleven al menor a vacunar y para solucionar el problema del aumento del número de inyecciones durante una única visita clínica, es preferible utilizar productos de vacuna acelular.

Las ventajas, dijo, es que son menos aditivos, tienen menor costo en la administración, se requiere menor espacio de almacenamiento, menos inyecciones, tiene mayor aceptación por los padres, representa un menor trauma infantil, además, de que se reducen las reacciones locales, reduce el dolor e incomodidad, reduce la pérdida de tiempo y de productividad y representa un ahorro económico.





CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PARA RECUPERACIÓN

Indicó que la primera etapa de la Campaña Nacional de Vacunación para niños menores de un año comenzó con la hexavalente que protege contra Poliomielitis, Tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, Difteria, Tétanos y Hepatitis B.

En esta fase puntualizó que fue intensiva y se realizó del 5 al 30 de septiembre en todas las unidades médicas de servicios públicos de salud. Al finalizar, le siguió otra llevada a cabo del 1 de octubre al 30 de noviembre, mientras que la de cierre, se ejecutará hasta el término del 2022.

Con esta última dijo, “la Secretaría de Salud planea inocular exitosamente a 2.1 millones de infantes en su primer año de vida con las tres dosis necesarias de la vacuna hexavalente, a través de una estrategia operativa dividida en tres etapas: Dos, cuatro y seis meses, además de un refuerzo a los 18 meses de edad”.





“La última estrategia de vacunación es la campaña anual de vacunación contra la influenza para población no asegurada, la que correrá desde octubre de 2022 hasta el 31 de marzo del 2023, en la que se planea inocular a 33.6 millones de personas aproximadamente”.





Finalmente, comentó que los niños que aún no han sido vacunados todavía pueden recuperar el tiempo perdido. Se recomienda el uso de vacunas combinadas, los esquemas acelerados y no dejar de confiar en las vacunas.

Es importante mencionar que, la vacuna hexavalente-coadministración, puede administrarse simultáneamente con la vacuna conjugada de polisacaridos contra neumococo, triple viral, vacuna contra rotavirus, vacuna conjugada contra meningococo C, vacuna conjugada contra meningococo A, C, W-135 y no hay interferencia clínica relevante en la respuesta a anticuerpos para cada uno de los antígenos.

Mientras que las vacunas Hexavalentes, de acuerdo con el Consenso Italia, tienen mejor adherencia al esquema, alto perfil de inmunogenicidad y seguridad, co-administración, administración en prematuros, perfil adecuado de persistencia de AC vs HepB, reduce el riesgo de posibles errores en el tiempo de preparación y administración.