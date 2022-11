Guanajuato, referente nacional en abasto de medicamentos

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, aseguró que el estado es un referente nacional en garantizar el abasto de medicamentos y en el surtimiento de recetas a la población, pues actualmente se tiene un 96.5% de medicinas disponibles en la entidad.

Durante su participación en la Reunión Anual de Salud Pública, celebrada en Acapulco, Guerrero, Daniel Díaz Martínez dijo que Guanajuato al contar con un 96.5% de abasto de medicamentos a la población está duplicando el promedio nacional de surtimiento de recetas.

Explicó que aunque pudiera haber faltantes de algunas claves de medicamentos, esto se debe principalmente a que no hay proveeduría de las mismas y no por una cuestión de que no se hayan adquirido.

Por ejemplo, en lo que se refiere al abasto de medicamentos para niños con cáncer, Guanajuato no ha padecido eso, pues se han asegurado la adquisición de los mismos, con recurso estatal, así como también con alianzas estratégicas que permiten ar atención a la niñez que padece esta situación

Daniel Díaz Martínez informó que el Sistema de Salud de Guanajuato mantiene el nivel de productividad y seguir acreditando y certificando más unidades de salud ante el Consejo de Salubridad General.

Por ello se trabaja en reducir los diferimientos quirúrgicos que existen en los hospitales, mejorar el trato digno y seguir construyendo más unidades como la Torre de Especialidades de Irapuato y el primer Centro de Salud en Xichú perteneciente al Sistema de Salud.

El Secretario de Salud guanajuatense afirmó que aunque en Guanajuato existen menos recursos federales para salud en relación con otras administraciones, el reto de dar cobertura a 3.7 millones de habitantes sin derechohabiencia se sigue dando, con lo cual se contribuye para que las personas no puedan sufrir afectaciones económicas, al tener que pagar por un insumo para un problema cardíaco o cerebral, por ejemplo.

“Ese es el reto, la gratuidad que se ha hecho efectiva en Guanajuato”, dijo el Secretario de Salud, quien recordó que por esta situación el estado no se adhirió al Insabi, para seguir garantizando el contar con servicios de calidad en materia médica.