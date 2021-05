Tres personas fueron detenidas por agredir a la candidata Sarai Figueroa

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por agresión en contra de Saraí Figueroa Ramírez, candidata a diputada local por el distrito 22 del Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo al reporte de Seguridad Pública Municipal, se atendió el llamado que se hizo al 911 por portación de armas de fuego; los elementos de Seguridad Pública Municipal se entrevistaron con vecinos de la comunidad, la cual indicaron que Saraí Figueroa Ramírez, candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista se encontraba realizando proselitismo en el lugar cuando varias personas comenzaron a portarse agresivas, iniciando una riña, por lo que elementos de SPM la dispersaron logrando detener a dos masculinos y una femenina, sin personas lesionadas, retirándose del lugar la candidata.

Por su parte, el coordinador de la campaña de la candidata, Víctor Lemus dio a conocer que la gente del lugar fue muy amable y los recibió con gusto, sin embargo al terminar el evento llegaron unos jóvenes al lugar y empezaron a llamar y mandar mensaje y enseguida llegó un chevy blanco con dos hombres y dos mujeres y comenzaron agredirlos verbalmente, “luego de esto pusimos en resguardo a la candidata, al equipo también y solamente nos quedamos dos personas afuera del vehículo y nos empezaron agredir físicamente, mi compañero se defendió obviamente, la gente de la comunidad nos ayudó a defendernos y pudimos salir del lugar pero más adelante nos bloquearon la salida, por fortuna una unidad de la policía municipal nos ayudó a salir pero más adelante nos rafaguearon, pero gracias a Dios nadie salió lesionado”.

Resaltó que lo sucedido no fue una riña como se ha estado manejando en redes sociales y en otras versiones, “no fue una riña como se maneja, ni seguridad pública llegó en el momento a desapartar a la gente, llegaron cuando se hizo el llamado y para ayudarnos a salir del lugar, agradecemos su apoyo porque nos escoltaron hasta un lugar seguro”.

Indicó que en estos momentos se va a realizar el debate de los candidatos a la diputación local pero no han recibido respuesta de las autoridades para que se le brinde seguridad a Saraí Figueroa para estar presente, “tampoco hemos podido realizar la denuncia formalmente porque no han brindado seguridad a la candidata, en estos momentos no podemos exponerla, ayer acudimos a realizar la denuncia pero no había personal”.

⬇️Da clic aquí⬇️