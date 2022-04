Trabajan colonos y autoridades por la reconstrucción del tejido social

Como parte de las actividades para la reconstrucción de la colonia La Cruz, autoridades municipales acercaron la jornada de salud a los habitantes de la zona que por años han padecido de acceso a programas sociales, altos índices de inseguridad y discriminación por parte de la sociedad.

María de Lourdes Martínez integrante del Comité de Participación Social de la colonia, señaló que por más de 35 años la colonia La Cruz ha sido reconocida como “Las Brujas” pues fue una colonia que cuando inicio no contaba con servicios básicos y si con altos índices de inseguridad, sin embargo, la colonia ha crecido y ha cambiado.

María de Lourdes manifestó que a diferencia de otros años los índices de inseguridad han disminuido “tenemos rondines de seguridad que se están haciendo durante el día y en la noche el último es como a las 11 de la noche y algunas veces en las madrugadas si las autoridades ven a alguien sospechoso, hemos visto que lo revisan y si no les encuentran nada los dejan y se van”.

Señaló que por muchos años la colonia fue discriminada y catalogada como zona peligrosa lo que le costó a sus habitantes no ser considerados para empleos o no tener acceso a algunos servicios como el transporte de alquiler, pues los taxistas no entraban a la colonia.

“Los taxis antes no entraban para acá les decíamos que a la cruz y no entraban, ahí nosotros nos molestábamos porque decíamos cuál es el beneficio porque nos dejaban en la carretera, antes no nos decían La Cruz, todos nos mencionaban como de las brujas y decían ahí no entras porque no sales vivo, hubo mucho tiempo en que hubo discriminación para la colonia(…) pero ahorita todo está cambiando, está volviendo a la normalidad y nos están aceptando e inclusive muchos servicios que no entraban por la colonia ya lo están haciendo” dijo.

En este sentido la directora del DIF municipal Eugenia Martínez indicó que “la gente no es mala solo hubo momentos difíciles, pero ahora estamos trabajando de la mano, ciudadanos y autoridades para reconstruir el tejido social y de esta manera se estar acercando servicios a esta y otras catalogadas como zonas de atención prioritaria”.