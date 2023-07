Trabaja Salamanca en actualización de reglamentos

El presidente de la Comisión Municipal de Reglamentos, Gerardo José Aguirre Cortés, externó se ha trabajado en la atención a las observaciones presentadas a los marcos normativos del Comité de Compras y de Delegados y Subdelegados, rechazados por el Ayuntamiento a consecuencia de la exposición de motivos presentada ante el órgano colegiado.

“Vamos a sesionar para los dos que no fueron aprobados en el Ayuntamiento, en la sesión anterior que es el de Comité de Compras y es el de Delegados y Subdelegados, esos se van a discutir, en su caso particular no tenían nada relevante lo que observaron fue la exposición de motivos, todas las iniciativas tienen una exposición de motivos, parece ser que en el caso de la regidora que hizo la exposición en el Cabildo, dice que no es el entendido como si fuera galimatías, finalmente eso es a juicio y a criterio del que hace la propia exposición, eso no tiene nada que ver, ni le agrega valor, ni le resta valor a los reglamentos”, describió el funcionario.

Así mismo dijo que a través de las Comisiones Unidas se aprobó la propuesta para adicionar diversos artículos a los lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, “que no es otra cosa más que la parte de las becas a los hijos de los elementos de Seguridad y de Movilidad, que es un derecho humano, es algo que no estaba en reglas de operación, se está metiendo en esta parte, seguramente en la siguiente sesión de Ayuntamiento se va someter a la consideración junto con los otros dos que vamos a ver”, explicó.

Por otro lado reconoció que aún falta trabajo en cuestión de lineamientos jurídicos, puntualmente el que corresponde a la Contraloría Municipal y a la Ley Orgánica Municipal; este último dijo que será el más pesado al tener 30 días para realizar la revisión y adecuación correspondiente.

“Pendientes nos quedarían nada más ya en el tintero el propio reglamento de la Contraloría, que es una adecuación, que esa casi la debemos de llevar equiparada con el reglamento de la estructura orgánica, porque estamos hablando de estructuras, pero para eso yo creo que nos vamos a esperar a la visita que nos va hacer gente del Sistema Estatal Anticorrupción; y los que nos van a turnar de la ley municipal que es la nueva Ley Orgánica Municipal, esa va ser completita, va ser la de las más pesadas porque tenemos 30 días para revisarla, entregar las propuestas y vamos a participar en el grupo de Celaya, lo van a dividir en regiones, así como está la Contraloría seguramente y ese es el que más tiempo nos va consumir”, concluyó.