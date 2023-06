Rechaza ayuntamiento reglamento de delegados y adquisiciones

Tras casi tres horas al interior de la sala de Cabildo, por siete votos a favor y siete en contra no se aprobó los reglamentos relativos a la normativa de delegados y subdelegados; al igual que las reformas al reglamento de Contrataciones públicas del municipio de Salamanca.

De esta manera se desarrolló la votación del cuerpo colegiado durante la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, luego de los regidores de oposición, expusieron que antes de aprobar un reglamento para delegados y sudelegados, debe existir primero una delimitación de las comunidades y colonias.

En ese sentido, César Prieto Gallardo, presidente municipal, señaló que, el propósito era contar con un reglamento de delegados y subdelegados, obviamente ya se está iniciando el trabajo con implan para que se proponga una zonificación para poder determinar las delegaciones urbanas y rurales.

“En cuanto a los delegados, la demarcación se metió al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) desde hace un rato, tendremos una sesión donde trabajaremos esta propuesta de división territorial y que será una propuesta técnica del implan, una vez que se tenga va a derivar en el ayuntamiento y nosotros vamos a determinar si es viable o no porque tal vez en temas de organización el implante”, explicó.

Una de las preocupaciones que señaló el grupo opositor fue el periodo de duración de los representantes, pues comentaban que se podría sobre entender que estarían en estos cargos por tres años, tiempo que comenzaría a contarse a partir de que fueran elegidos, sin embargo, pensando en esta posibilidad se colocó un artículo transitorio.

“Nosotros proponíamos un artículo transitorio, en el cual se establece y se proponía que a pesar de que es un año ocho meses de administración, el tiempo que iban a tener los que iban a ser electos o nombrados delegados solamente serían por esta administración”, dijo.

En lo que respecta al Reglamento de Adquisiciones, que consistía en adecuar el tema de un testigo social, que permitiría la participación de la ciudanía en los temas de contrataciones en el municipio y que no fue aprobado, debido a que la regidora del PAN, Guadalupe Arredondo Hernández, argumentó que las modificaciones carecen de argumentos lógicos y jurídicos, que justifiquen la modificación y solo se trataba de une exposición de motivos genéricas, solo para dar cumplimiento al requisito legal de la fracción 1 del artículo 238 de la ley orgánica municipal.

En ese sentido, el mandatario municipal, señaló que “es tema que a mí me causó mucha sorpresa, no criticaron el fondo del reglamento, sino, del tema de exposición de motivos, que más bien fue una excusa que no tenían sentido, pero vamos a seguir trabajando para que en Salamanca, la reglamentación siga acorde a la legislación vigente”, dijo el mandatario municipal.

Finalmente, se aprobó solicitar el informe tanto de los integrantes del Consejo directivo de SAPASVA, en lo individual como en su carácter de consejo directivo del cumplimiento de las obligaciones que requiere el reglamento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de Valtierrilla del municipio, derivado al conflicto que existe entre los integrantes del consejo y que pudiera afectar a los habitantes.