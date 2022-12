Retiran sellos a consejos de participación ciudadana

Luego de que se detectó un mal uso de sellos de los comités de participación ciudadana y consejos comunitarios, además de algunos cobros no reportados a Tesorería, el gobierno municipal realizó la recolección de estos; aunado a ello la actualización de las representaciones aún no se define a falta de la delimitación de demarcaciones, delegaciones urbanas y rurales que exige la Ley Orgánica Municipal para que pueda surgir la figura de los delegados, informó Guillermo García Flores Secretario del Ayuntamiento.

“Se pidieron los sellos a los delegados, hemos detectado que varios de ellos han hecho mal uso de estos, consideramos que ha faltado cierta capacitación para que entiendan cuales son las obligaciones y las facultades que ellos mismos tienen, también hemos detectado cobros que se realizan y que no se reportan a la Tesorería y que tan poco han sido utilizados en beneficio de la comunidad”, señaló el funcionario.

Así mismo explicó que al tomar cargo la administración se detectó mediante la revisión de archivos algo que exige la Ley Orgánica, que es tener bien delimitadas las demarcaciones, “en este caso las delegaciones tanto rurales como urbanas. En este sentido no existe un antecedente no hay una delimitación para que pueda surgir formalmente la figura de los delegados, que si lo marca la Ley Orgánica, pero también dice que estará sujeto a que el Ayuntamiento delimite territorialmente esta parte, esto para la delegaciones rurales”.

De igual manera el funcionario indicó que también la Ley Orgánica habla de las delegaciones urbanas, “algo que se ha estado haciendo en otras administraciones es nombrar comités de participación ciudadanas o comités de colonos estas figuras como parte de la organización interna de las colonias, nosotros las respetamos, pero jurídicamente no tienen ninguna validez, no hay un reglamento y no hay tan poco una obligación en la Ley Orgánica de tener estos organismos que en ciertos fraccionamientos hemos detectado que hay ciertos favoritismos”.

Finalmente el Secretario del Ayuntamiento afirmó se realizará la elección correspondiente, por lo que en coordinación con Ordenamiento Territorial se realizará la demarcación que se pondrá a consideración del Ayuntamiento, “y darle un orden un tema que a lago que toda la vida ha sido nada más aventarlo por aventarlo”, concluyó.