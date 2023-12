Tecnificar pozos reduciría estrés hídrico: Vázquez de la Rosa

En torno al tema de las recomendaciones de tandeo en el suministro de agua potable en los 46 municipios del estado, el dirigente estatal del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, Rubén Vázquez de la Rosa declaró que no sería una determinación que adoptaría el agro guanajuatense; sin embargo, aceptó que los propios productores deben regular sus riesgos de pozo ante el abatimiento de matos freáticos y en dado de caso de implementarse una medida de esa naturaleza tendría que ser la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“No puede haber un tandeo, pero si disminuir el volumen y periodos de riego; el que debería tomar la potestad debería ser Conagua, que es el encargado de las aguas nacionales, pero quién debe tomar la decisión de manera responsable es el productos, aquí hay un tema muy importante del 100% de agua que se destina a todos los sectores del país el 80%, y en Guanajuato tenemos una eficiencia del 30% o sea de cada 10 litros que se meten siete se desperdician, entonces ahí hay que meterle a base política pública no hay de otra”, explicó.

Aunado a esta situación los recortes al presupuesto del campo, la falta de infraestructura e incluso la sequía que se vive en el país, son factores que han generado un panorama adverso para los productores de Guanajuato de cara a 2024, en donde se espera al menos establecer un riego previo a la temporada de lluvias, de acuerdo al volumen de agua con el que se cuente.

“Es donde entramos en una contradicción, cómo te obligo a que hagas una cuestión, cuando yo no te doy las armas para que las hagas, o la gente se tecnifica o deja de producir, no tiene de otra, d Gobierno del Estado, el gobernador me parece anunció mil 800 millones de pesos, ojalá sean destinados a aguas subterráneas, por que el Gobierno en conjunto con los Distritos y Módulos de Riego le han invertido a la superficial, desde mi punto de vista es más importante cuidar el agua de mantos freáticos”, opinó.

En este sentido ejemplificó las obras, que se han hecho a lo largo de los 118 kilómetros del canal Ingeniero Antonio Coria; “podemos tener todo el canal Coria ya con estas paredes que le están poniendo para que no mine, pero si no hay agua del cielo, qué se va hacer, en cambio si se invierte a 6tecnificar los pozos ahí si podemos ver una recuperación de los mantos freáticos y aparte le tienen que invertir en presas”, concluyó.