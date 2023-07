SURBA buscará prohibir las corridas de toros en Guanajuato

Salamanca, Gto. La asociación Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), busca erradicar las corridas de toros que se realicen en el estado de Guanajuato. En la entidad solo los municipios de Salvatierra, Celaya, Irapuato, León y Salamanca se llevan a cabo la tauromaquia.

Argelia Ramírez, integrante de la asociación SURBA, comentó que se encuentran trabajando para prohibir la tauromaquia en el estado, al igual como sucedió en Aguascalientes hace algunas semanas.

Solo cinco municipios del estado llevan a cabo la tauromaquia

"Estamos festejando porque apenas en estos días se dictó suspensión provisional en contra de eventos que haga la academia taurina en Aguascalientes, esto implica cualquier evento de toros, novilladas y cualquier otro ser vivo que venga de la academia taurina; recordemos que la academia taurina de Aguascalientes es la principal promotora de tauromaquia en este estado que es la más grande a nivel nacional, esperemos que esto sea una puerta para seguir avanzando y que se promuevan los amparos correspondientes y llegar a la suspensión definitiva”, comentó.

Argelia Ramírez manifestó que en el estado de Guanajuato, solamente 5 municipios son los que llevan estos actos, siendo uno de ellos Salamanca.

Hace tres meses no se llevó una corrida de toros en Irapuato, por la falta de gente

"En Guanajuato sólo se realizan corridas de toros en Salvatierra, Celaya, Irapuato, León y Salamanca y en ningún municipio de Guanajuato está prohibido. Recordemos que Guanajuato como patrimonio cultural intangible la corrida de toros, para ser más específica el exgobernador Miguel Márquez Márquez fue quien dio ese decreto y él también tiene intereses económicos porque tienen ganaderías aquí en Guanajuato y parte de Querétaro. Aquí es difícil metemos con iniciativas, partidos o ciudadanos que quieran apoyar en esto, pero estamos piedra por piedra quitándoles para llegar a la prohibición de esta barbarie", añadió

Tras las declaraciones emitidas, la representante de SURBA dijo, "Estamos trabajando en echar abajo el decreto que se hizo fuera de todo requisito legal, fue un decreto de escritorio que hizo Márquez Márquez para sus fines financieros, simplemente el usar estos eventos para sus fines económicos y de sus allegados. Guanajuato no es taurino y estamos luchando para que se quite este decreto".

Comentó que hace aproximadamente tres meses se iba a llevar a cabo una corrida de toros en el municipio de Irapuato, la cual no se llevó a cabo por un motivo en específico.

"Ya no hay público para las corridas de toros, pero no están prohibidas, solo que no se llevan a cabo; de hecho las que se organizaron en Irapuato hace tres meses se suspendieron porque no hubo venta de boletos, así como en Celaya y el único lugar donde se llevan bien es en León y en Salvatierra", puntualizó.

Estas acciones tomadas por la asociación animalista SURBA, nacieron a raíz del amparo promovido por la asociación Animanaturalis A.C. la suspensión de estas actividades.