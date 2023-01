Sufren campesinos por extorsiones

Las extorsiones en Salamanca no solamente han afectado a comercios, taxistas y transportistas, ahora también han alcanzado a los agricultores, que además de enfrentarse al incremento de fertilizantes, la escasez de agua, también se enfrentan a la inseguridad, informó, Héctor Ortega Razo, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Salamanca.

En ese contexto, el representante del sector campesino local, señaló que en Salamanca el tema de inseguridad ha ido a la alza y eso se refleja en el incremento de las extorsiones y asaltos a los diversos sectores económicos como son comerciantes, taxistas, transportistas y la población trabajadora del municipio en el que se incluye el campo.

Dijo que, los problemas de inseguridad y particularmente de delitos como los mencionados anteriormente, se deben a que las políticas públicas del gobierno federal, estatal y municipal no van enfocadas por buen camino.

“En Salamanca la delincuencia ido a la alza la economía está paralizada y los negocios están cerrados y paralizados por las extorsiones, son un problema que está a la orden del día y afecta a todos los sectores, no nada más al campo, es una situación que se vive en México y qué es muy difícil, sin embargo, debemos admitir que a seguridad es una obligación del gobierno”, explicó.

Indicó que en el campo, como en el resto de los sectores asolados por la delincuencia, la intimidación se efectúa a través de los teléfonos, afectando de manera directa la fuente de ingreso, pues entonces la población tiene de trabajar, ello también ha llevado a que los jóvenes se vayan a otros países a trabajar y que la mano de obra en el campo, así como otros rubros disminuya.

Destacó que, los robos de maquinaría han reducido en el campo, pero, no por las estrategias de seguridad por parte de las autoridades, sino porque la escasez de agua, la contaminación de pozos, el aumento del precio en los fertilizantes y la reducción de los riegos, son factores que han reducido la actividad en el campo y por ende han dejado de utilizar estas herramientas.

“Ahorita, como tenemos toda la maquinaria encerrada, no está expuesta a robos, ahorita no podemos mover un tractor, porque no hay en qué ocuparlo, tenemos que tenerlo encerrada, déjalo ahí no hay donde utiliza”, finalizó.