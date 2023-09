"Son pirotecnia mediática las acusaciones de buscadoras": Alvar Cabeza de Vaca

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, negó categóricamente que desde el estado se le haya negado la protección a las buscadoras de personas desaparecidas de Irapuato que así lo denunciaron. Dijo que lo que él ve es pura “pirotecnia mediática”.

Explicó que la medida de acompañamiento fue brindada desde el Mecanismo Nacional quien posteriormente hizo la modificación y se la retiró, pero no fue la dependencia estatal, aseguró el funcionario “no se la quité yo”.

“Yo no tengo ninguna polémica, lo he hablado con claridad, tenían una medida de acompañamiento por parte del Mecanismo Nacional que luego se modificó, ya no se le pudo dar de acuerdo a la medida dictada por el Mecanismo Nacional quien le quita el acompañamiento permanente, pero no se la quite yo, no se le negó, nunca se le ha negado por más que el colectivo diga que sí”, dijo el secretario.

En este sentido, explicó que existe un protocolo nacional homologado y que todas las autoridades se coordinan para brindar las protecciones, ya que en estos temas no se trabajan de manera independiente “no es pedir a cada autoridades sin coordinación”, agregó.

Dijo que de manera independiente a la respuesta que reciba una buscadora, quien fue la que denunció el retiro de las Fuerzas de Seguridad del Estado para su labor, añadió que puede acudir directamente a la Comisión Estatal de Búsqueda para volver a hacer la solicitud, pues así es como funcionan los protocolos estatales.

“Nunca ha habido negativa, veo mucha pirotecnia mediática ¿Sí me explico? Pues ahí está nuestro oficio, lo hicimos público y en el oficio no dice que no, es un asunto de interés para el gobierno, sé que lo está viendo el secretario de Gobierno para resolver en favor una media que dicta el Mecanismo Nacional, ni siquiera lo da el Estado, esperemos a que se resuelva, ella independientemente de que se pueda resolver o no en el Mecanismo Nacional, por la misma prisa que está solicitando en el tema de la búsqueda, sin ningún problema puede acudir con nosotros que la enviaremos a la Comisión de Búsqueda Estatal”, añadió.

En este sentido Cabeza de Vaca también pidió a los defensores de los derechos humanos que se apeguen a los protocolos al momento de realizar las peticiones de protección.