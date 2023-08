Ley de búsqueda no debe aprobarse al vapor

GUANAJUATO, Gto.- Representantes de Colectivos del estado coincidieron que es necesario que se programen más mesas de trabajo para analizar las iniciativas de ley de búsqueda de personas desaparecidas. Raymundo Sandoval de Plataforma por la Paz y la Justicia propuso que se tengan planes regionales de búsqueda por parte de la Comisión Estatal y contar con un protocolo para la localización de personas desaparecidas desde hace al menos tres años.

Enfatizaron que se deben tomar en cuenta las desapariciones de larga data para que las búsquedas sean permanentes en la entidad.

En términos generales se recibieron opiniones de las cinco iniciativas de reforma a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato en la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local.

En total fueron 18 colectivos los que participaron y en la mesa de trabajo 24 estuvieron a distancia y cinco de manera presencial, así como dos personas independientes.

Los alcances de cada iniciativa fueron leídos por la secretaría técnica de esta instancia legislativa. La moderación de la mesa de trabajo fue por parte de la presidenta de la Comisión Susana Bermúdez Cano.

Raymundo Sandoval Bautista dijo que en la Ley General de Búsqueda el artículo 53 establece la obligación de crear grupos de trabajo para la realización de búsqueda especializada, incluida la búsqueda a nivel regional.





Piden más mesas de trabajo para analizar las iniciativas.









“Es una preocupación, sobre todo de las familias que tienen a un integrante de su familia que ha desaparecido en la frontera del estado ya sea Jalisco, Michoacán, Querétaro o San Luis Potosí, y hay que decir que esta facultad se ha sub-ejercido por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, y hay una observación que plantea la Plataforma en el artículo 28 de la iniciativa, para reforzar la obligación de la Comisión Local de búsqueda en el sentido de establecer estos planes regionales de búsqueda con una perspectiva especializada”.

Agregó que esto debe estar armonizado en el marco del artículo 53 de la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Por otra parte, hizo referencia que “hay centenas de fosas en el estado y hay un protocolo homologado que establece la responsabilidad de la Fiscalía General de la Entidad para seguir una pauta establecida claramente respecto a la restitución digan de los restos por lo que invitamos a esta comisión legislativa a no desechar este tema”.





Falta proteger a las mujeres buscadoras porque corren mucho riesgo en su actividad.





Debe reforzarse este tema en la Ley de Búsqueda, la cuestión de la obligación de la Fiscalía en materia de la restitución digna de los cuerpos porque está establecido en dos protocolos homologados a nivel federal, el protocolo homologado de búsqueda y el de investigación de la FGR, y hace falta que la FGE investigue con perspectiva de género.

José Raymundo Sandoval externó que también se debe tomar en cuenta que la Comisión de Búsqueda debe dar seguimiento a los casos de desaparición larga data en la entidad, de tres años o más, sin que haya un plan de investigación y búsqueda, y aquí se debe hacer un reforzamiento con los municipios y hacer cumplir los protocolos que ya existen y crear otros que puedan reforzar la búsqueda de estas personas.

De igual forma, en los últimos tres años se han presentado seis asesinatos de buscadoras en la entidad y hay al menos una decena de familias de personas desaparecidas que han sido desplazadas de su lugar de origen por la violencia y esto se ha hecho saber a la relatora especial de personas desplazadas de la ONU.

Refirió que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos es la que debe implementar medidas de protección en casos de riesgo, que se da principalmente en la región laja bajío.









“Hemos planteado en diversas reuniones tanto de acciones urgentes como interlocución con el gobierno federal y nos parece que la tendencia que en algunos casos tiene el mecanismo federal de negar la protección tiene un efecto cascada en Guanajuato que afecta negativamente a las buscadoras”.

Aclaró que si bien es cierto que este tema no está en el marco de las iniciativas analizadas, el Congreso Local debe considerar que en Guanajuato no se está protegiendo a las buscadoras y las Fiscalías regionales son las que colocan en vulnerabilidad a las buscadoras, y el desplazamiento forzado no se atiende ni por la Comisión de Víctimas, ni por la propia Fiscalía.

Admitió que en algunos casos la Fiscalía ha logrado reubicar temporalmente a familias en riesgo en algunos casos.

Coincidió en lo anterior Margarita Conejo, del colectivo A Tu Encuentro de Irapuato al pedir que todas las buscadoras deben contar con la seguridad y no esperar hasta que pase una desgracia, que haya amenazas o se asesine. “Todas las buscadoras debemos tener una seguridad. Si el mecanismo nacional no lo niega, el Estado debe de responder porque estamos en el estado y debe responder por nosotros porque todas corremos riesgo”.

Otra de las participantes, Ma. Concepción Sierra solicitó que los municipios apoyen a las personas buscadoras porque, por ejemplo, en Juventino Rosas apenas están conformando la célula de búsqueda a pesar de que la Ley se publicó hace cerca de tres años.

“Este es un municipio de mucha inseguridad porque aquí es donde trabajan todas las células del Marro, y se pelean entre ellos y a nosotros nos llevan entre los pies. A nosotros nos interesa que se ponga a trabajar la célula y que nos apoyen porque nosotros salimos sin seguridad”.

También pidió apoyo para que se otorgue una cartilla de salud para las mujeres buscadoras.

En la reunión estuvieron además de la diputada Susana Bermúdez Cano, el diputado David Martínez Mendizábal y la legisladora Yulma Rocha Aguilar.