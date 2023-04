Sólo el 1% de las empresas en Guanajuato son parte del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables del IMSS

León, Gto.- Sólo el 1% de las 50 mil empresas que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas en Guanajuato están adheridas al programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), que tiene como finalidad la prevención de accidentes dentro de los espacios de trabajo.

El coordinador delegacional de Salud en el Trabajo del IMSS en el estado, Jorge Alberto Frías Vázquez, comentó que a un año del arranque del programa que se dio en mayo del 2022, sólo 307 empresas están adheridas al proyecto, que fue diseñado en plataformas electrónicas, donde se vinculan las herramientas de prevención y diferentes líneas de acción para que las empresas puedan diseñar sus programas preventivos.

“En promedio ahorita tenemos 307 empresas ya adheridas a ELSSA, es bien importante, a nivel estatal sí es un porcentaje pequeño alrededor de 1%, en total tenemos registradas alrededor de 50 mil empresas y tratamos de que este tipo de estrategias llegue al alcance de todos independientemente si es una empresa mediana”, aseguró.

El coordinador dijo que se trata de un programa voluntario no sancionatorio que cada vez busca incluir a más empresas.

Además, señaló que unas de las industrias más afectadas son la de la construcción y la metalmecánica con accidentes en la mano y tobillo, muchas de las veces porque los operadores no fueron capacitados por las empresas.

“Generalmente los daños más frecuentes es a nivel de la mano y las lesiones en el tobillo porque puede ser que haya procesos que no estén bien identificados en cuanto a seguridad, aparte también puede haber situaciones en las cuales el operador no acata bien las instrucciones en cuanto al proceso y no fue capacitado”, agregó.

Comentó que de estas empresas que están adheridas a ELSSA, al menos el 80% cuentan con las medidas de seguridad al 100% y el resto están trabajando en ellas para poderlas completar y así las y los trabajadores tengan menos riesgos de accidentes en sus espacios laborales.