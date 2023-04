INSABI jamás se pudo consolidar: Daniel Alberto Díaz

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Después de que fuera aprobada la desaparición del INSABI para cambiar a IMSS Bienestar, tanto la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, coincidieron que en Guanajuato no habrá cambio alguno y mucho menos impactará en los servicios de salud, y se continuará trabajando de forma normal.





El titular de Salud en Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, hizo saber a los usuarios del sistema de Salud de Guanajuato, que no tienen por qué preocuparse, ya que en Guanajuato continuarán funcionando como se ha venido haciendo hasta el momento.

“Recordar que nosotros no nos adherimos al INSABI, y hemos tenido un abasto de medicamentos superior, a lo que hemos visto a nivel nacional. Hemos enfrentado retos importantes como la falta de proveeduría de algunos medicamentos para pacientes con enfermedades crónico degenerativos, niños con cáncer”, expuso.





Reiteró en hacer el llamado a la población que acude a los hospitales y Centros de Salud para que no se sienta preocupada; y como el Sistema de Salud no estaba en INSABI, no afectará en nada.

“Lo que sí queda de manifiesto, es que INSABI jamás se pudo consolidar, y ahora viene un nuevo modelo de atención, que es el IMSS Bienestar. Habría que conocer cuáles son las reglas de operación. Espero que el recurso que sigue llegando al Estado de Guanajuato, de origen federal, siga llegando con puntualidad. Y creo que no afectará el modelo de atención médica y preventiva que tiene el Estado de Guanajuato”, precisó.

Dijo que ya está en contacto con otros secretarios de salud, legisladores, con la finalidad de tener pronto noticias del modelo de atención, o si se va a convertir en una reforma en salud; y agregó que fue un acierto del gobernador Diego Sinhue el no adherirse al INSABI, porque de otra manera, en este momento, estaría con la incertidumbre.

“Nosotros tenemos un patrimonio que es de todas y todos los guanajuatenses, y consisten en unidades médicas de primero, segundo nivel de atención, hospitales con especialidades, un equipamiento superior al que tienen el resto de las entidades federativas, medicamentos que permiten atender enfermedades costosas, como el cáncer y los infartos, trasplantes, enfermedades crónico degenerativas”, aclaró.





Añadió que este patrimonio, se ha hecho, en su gran mayoría, en la actual administración, con recurso estatal, pero lo que hace diferente a Guanajuato, es lo que asigna el gobierno estatal, a través de los legisladores, y el cual se planea con mucha anticipación y se rinden cuentas claras.

Por otro lado, por parte del IMSS, Guanajuato, se informó que: “En Guanajuato no varía nada al IMSS, ya que no se cuenta con unidades del IMSS Bienestar. El funcionamiento del IMSS en el Estado de Guanajuato continúa igual”.

En este mismo tema, la doctora Magdalena Rosales Cruz, sub delegada médica del ISSSTE en Guanajuato, comentó que dicha decisión en desaparecer el INSABI no tiene alguna repercusión en el estado, porque Guanajuato nunca fue parte de dicho sistema.

“El IMSS Bienestar regirá los sistemas de salud en las entidades en donde estaba operando el INSABI, pero nosotros en Guanajuato seguimos siendo ISSSTE. No pertenecemos a INSABI, y como nunca hubo acuerdo, no hay cambios en el ISSSTE, Guanajuato, y seguimos en la misma tónica de trabajo”, concluyó.