Sólo con unidad, la 4T puede ganar Guanajuato en 2024: Ernesto Prieto

El movimiento de la Cuarta Transformación que impulsan Morena y sus aliados tiene altas posibilidades de instaurarse en Guanajuato, siempre y cuando se cumpla un solo requisito: que quienes simpatizan con dicho movimiento trabajen y sigan esta ruta en unidad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Ernesto Prieto Ortega, actual director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pero uno de los hombres de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha trabajado a su lado en los últimos 27 años, dijo que independientemente de si quien abandere a la Cuarta Transformación en Guanajuato en 2024 es una mujer o un hombre, lo importante es que quienes simpaticen con dicho movimiento tienen que trabajar en unidad, para con ello fortalecer su estructura.

Y es que aunque Ernesto Prieto Ortega ha dado a conocer que él sí contendería por la candidatura a la gubernatura de Guanajuato por Morena, está consciente que en lo que se tiene que trabajar ahora es en lograr la unidad de las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación, para con ello fortalecer al movimiento y entonces sí salir por la conquista de la gubernatura, sea quien sea la o el candidato.

“Yo ya estoy visualizando que el próximo gobernador o gobernadora de Guanajuato va a ser de nuestro movimiento, eso ya está visualizado, el hecho de que más de 31 años esté gobernando el partido en el poder, ya se desgastaron, ya no hay motivación por parte de ellos, ya son puros grupos y camarillas que están peléandose entre ellos por la administración pública y la administración pública no es para estarse peleando, sino para servir y servir a los que menos tienen, por eso yo confío mucho en que el próximo titular del Ejecutivo en Guanajuato va a ser de nuestro movimiento, sea hombre o sea mujer, y vamos a todos a hacer lo posible para poder acompañarlos, todos, y en unidad.

“Eso sí les ellos digo: en unidad, nada de que si yo no voy, me voy a otro partido, esas cosas ya no, nosotros no hemos sido así, nosotros tenemos más de 27 años trabajando al lado del presidente de la República, con el Jefe de Gobierno, con el dirigente, hemos estado trabajando con él y estamos muy convencidos del proyecto, es un hombre sumamente peculiar, es un hombre de los que se dan cada 100 años y es un hombre que va a pasar a la historia como de los transformadores del país, por eso el lema de la Cuarta Transformación, ha hecho cosas increíbles y se ha mantenido, él así gobierna y para que su movimiento trascienda en Guanajuato, hay que estar unidos quienes simpatizamos y queremos que el movimiento se dé en Guanajuato”, explicó.

Mismo hartazgo que en 2018

Ernesto Prieto Ortega dijo que en los recorridos que ha hecho por el estado para explicar en qué consiste la Cuarta Transformación y el porqué su importancia de aterrizarla en Guanajuato, se ha encontrado con que hay condiciones similares a las que hubo en el país en 2018, de hartazgo del partido gobernante, por lo cual la alternancia sí podría darse en la próxima elección.

“2018 fue el parámetro, el que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido votado por más de 50% de la población demuestra el deseo de la transformación y del cambio, ahí está, y nosotros estamos seguros que lo mismo que pasó en 2018, pasará en 2024, pero ahora en Guanajuato".

4T no está peleada con inversionistas

Ernesto Prieto Ortega explicó también que en las reuniones que le ha tocado encabezar en el estado ha explicado que la Cuarta Transformación no está peleada ni con las inversiones extranjeras ni con la Iniciativa Privada, pues incluso dijo que son un sector que él en lo personal respeta y admira, por su valentía de arriesgar sus capitales, con el objetivo de dar y generar empleos a otras personas.

No obstante, señaló que lo que el movimiento de la Cuarta Transformación impulsa es mayor justicia social y que si las empresas que están instaladas en el estado tienen grandes utilidades, que otorguen una parte justa para repartir entre quienes hacen tener dichas ganancias y por ello esa sería una de las apuestas y alianzas que proponen establecer en el estado junto con el empresariado.

“Está bien la inversión extranjera, pero lo que queremos también es decirles que así como tienen de utilidades esas empresas extranjeras, principalmente del ramo automotriz, que compartan, poquito, de las utilidades que tienen y que las compartan con quienes les dan a ganar esas grandes utilidades, esas grandes sumas de dinero, eso es un acuerdo que se tiene que hacer, no nada más venir a dar empleos como maquiladores, sino que tenemos que proteger a nuestros trabajadores y que ganen lo justo y eso solamente se puede hacer con un gobierno firme, con un gobierno comprometido con los trabajadores y eso lo tenemos que hacer.

Local Ernesto Prieto Ortega, interesado en la candidatura para gobernador por Morena

“Les podemos ayudar para la infraestructura, para que pongan sus plantas, pero también tener como reciprocidad que les paguen bien a los trabajadores de esas industrias”.

Por ello, explicó que los programas federales están encaminados a lograr una justicia social y aunque señaló que éstos han sido calificados como electoreros, lo cierto es que muchos de ellos están siendo aplicados desde hace 23 años, cuando la izquierda inició el camino hacia su consolidación en la Ciudad de México.

“No es electorero, electorero es que cuando vienen las elecciones andan repartiendo promesas, dádivas, para que voten por ellos, nosotros no somos así, esto es una política pública de justicia social, se tiene que garantizar que haya la verdadera justicia social y a Guanajuato vaya que le urge eso, por eso hay confianza en que el movimiento triunfe en el estado, por esa hambre de justicia social”.