Vicente Fox augura triunfo de la coalición en próximas elecciones

León Gto.- Vicente Fox asegura que ya se encuentran varios candidatos de la oposición listos para suceder a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana, sin embargo, es necesario la unidad de los cuatro partidos de oposición.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante una entrevista con medios de comunicación, el expresidente aseguró que la oposición debe tener las “reglas del juego" claras y un marco de cómo se va a mover en unidad entre la coalición de los partidos, por lo que Movimiento Ciudadano tiene que sumarse a la alianza para ganar a Morena.

"Primero es la unidad entre los tres partidos que ya trabajamos unidos y el cuarto que será Movimiento Ciudadano. Lo segundo es un proceso para ver quién va a quedar como candidato de la oposición y va a ser un candidato que va a seguir los lineamientos que se impongan por este grupo de cuatro, que el siguiente gobierno va a ser un gobierno de la oposición actual y va a ser un gobierno de coalición", indicó.

Por lo anterior, Vicente Fox confía en que se ganará en el 2024 una vez puesta en práctica las estrategias de la oposición.

Aunque reiteró que él no encabezará ningún movimiento, mencionó que hay varios candidatos muy buenos como Colosio y Hicks, sin embargo aseguró que todos tienen la misma oportunidad.

ESTADO FALLIDO POR LA INSEGURIDAD

En cuanto al tema de la inseguridad que Guanajuato está viviendo en los últimos meses, Vicente Fox indica que es un estado fallido y lo que le falta a este y otros estados es que sean gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN).

Tomó como ejemplo que durante su sexenio fue el índice más bajo de toda la historia del país en materia de homicidios, muerte y violencia, por lo que lo comparó con otros gobiernos y por supuesto el actual liderado por López Obrador, donde los números reflejan que cuenta con más del triple de homicidios que su sexenio.

“Es fatal, es un estado fallido muy desafortunadamente el país no marcha, no avanza en ningún frente constructivo. Ni en la economía, ni en el crecimiento, ni en el empleo, ni en la salud que andamos arrastrando la cobija, ni en la educación que hay una pretensión de ideologizar la educación en lugar de hacer cosas tan profesionales cómo está, dónde la ideología no interviene, interviene el tema que se quiere discutir en términos muy prácticos”, mencionó.

“Todos los estados gobernados por el PAN creo que hoy somos más ejemplo que nunca, desde hace tiempo de buen gobierno, de mejor gobierno. Cualquier indicador de desarrollo que tomemos en lo nacional o en lo estatal siempre los gobiernos de acción nacional se distinguen por estar muy adelante de todos los demás”, agregó.