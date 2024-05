Plantan árboles en predio de colonia industrial

El rescate y limpieza de un área verde ubicada en la colonia Industrial, fue una iniciativa encabezada por la joven Brenda Liliana Arias Posada en coordinación con Blancos, Salamantinos +, con la finalidad de reforestar esta zona, ya que, mencionó son necesarias estas actividades para prevenir los efectos por el calentamiento global.

Es una iniciativa que arrancó desde hace 20 días con la intención de rescatar las jacarandas ubicadas en este espacio, además de la plantación de dos árboles y el retiro de escombro en la zona, mismo que colocaron en la esquina del predio, por lo que, esperan que el gobierno municipal o la empresa que se encarga de la construcción del puente de Héroes de Cananea, se hagan cargo de removerlo.

“Ya le había comentado a Juan Manuel que tenía pensado recorrer lo que era el escombro porque en estas fechas que comenzaron a hacer el puente vinieron a aventar escombro hacia acá y como también aquí hubo un tiempo en el que estuvo viviendo una persona en este terreno dejó mucho escombro y es lo que comenzamos hacer y plantar árboles, tenemos todo el escombro en toda la esquina y queríamos saber si municipio se va a hacer cargo o la misma empresa de remover el escombro por ahora ya limpiamos aquí y empezamos con la plantación de arbolitos” explicó la joven.

Además, también se regaron las cuatro jacarandas que se ubican en el sitio y a otros árboles que están cerca de esta zona. Destacó que esta actividad planea replicarla en otras partes del municipio de Salamanca, pues, confían que la reforestación y el cuidado de áreas verdes son un factor importante para evitar que las temperaturas se sigan elevando.

“A mí siempre me han gustado mucho las plantas la naturaleza, es algo a lo que yo le tengo mucho respeto, porque mi familia siempre me inculcó y creo que al conocer las tierras de la familia es mucha vegetación, el vivir aquí en Salamanca y ver todo esto y que las personas no le dan el valor que se merece. Creo que los árboles son el pulmón de la tierra y son el aire que respiramos entonces debemos de aportar, así como recibimos de lo que se nos da, también nosotros debemos de poner nuestro granito de aren”, dijo.

Finalmente, invitó a la población a unirse a estas labores de limpieza, el acercamiento se puede hacer a través de Juan Manuel, ambientalista y representante de Blancos, Salmantinos y más.