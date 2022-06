Fortalecer financieramente a los municipios, la prioridad: Zanella

Derivado de los recortes que el gobierno federal hizo a los presupuestos que enviaba a los estados y a los municipios, se tornó urgente que las autoridades municipales mejoraran su recaudación, en donde la fórmula era no crear más impuestos o subir los que ya existían, sino cobrar y saber cobrar los que ya existían.





El diputado Víctor Zanella dijo que se busca fortalecer a los municipios.





Por ello, Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, vio oportuno emprender un recorrido por los 46 municipios del estado, para sentarse con cada una de las alcaldesas y alcaldes y de forma conjunta ver las áreas de oportunidad que tuvieran para allegarse más recursos, sin que ello significara cobrarle más a la ciudadanía.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Víctor Zanella Huerta explicó que a raíz de este ejercicio que es histórico no sólo en el estado, sino en el país, pues nunca los integrantes del Congreso del Estado realizaron sesiones de comisiones en cada uno de los 46 municipios, se pudo ver que los municipios sí podían tener más recursos, si hicieran el cobro correcto de los impuestos que incluso ya habían aprobado en sus leyes de ingresos, mientras que a otros se les sugirió adecuar los cobros y fueran más equitativos; además, les mostraron cómo hacer de manera correcta las propuestas de leyes de ingresos y que éstas no causaran observaciones legislativas, una vez que fueran presentadas ante los diputados de Guanajuato.

Zanella Huerta puso como ejemplo que en el caso del municipio de San Felipe, en donde existen varias empresas internacionales instaladas y algunas de éstas sólo pagaban alrededor de 15 mil pesos de predial, cuando tras un análisis minucioso se determinó que una empresa podía pagar hasta unos 500 mil pesos, sin causarle afectaciones a dicha fábrica y en donde la diferencia de ese ingreso caería directamente a las arcas municipales y serviría para obras pública o programas.





El presidente de la Comisión de Hacienda dijo que hay mucho por trabajar por los municipios.





“En la vida de los municipios había ido un diputado a trabajar en comisión y no nada más a tomarse la foto, sino a arrastrar el lápiz, a trabajar de la mano y buscar soluciones a los problemas comunes y las alcaldesas y los alcaldes nos decían qué bueno que lo establecieron y qué bueno que en la historia de Guanajuato (…) se estableció un primer ejercicio para trabajar en conjunto por los problemas, porque los problemas ahí están, la gente sabe y no quiere culpables, la gente no quiere que entre los políticos nos echemos la bolita, que si el gobierno federal, que el estatal, que si el diputado o el presidente municipal, no, la gente lo que quiere son soluciones a sus problemas comunes”, dijo.

Víctor Zanella Huerta comentó que con ello inicia una nueva era de trabajo en el Congreso del Estado, pues “estamos haciendo una nueva forma de trabajar, con un Congreso cercano, un Congreso que escucha, un Congreso que también lleva soluciones y que nos llevamos compromisos para trabajar en lo que nos corresponde, que es hacer leyes que sean útiles, justas y que beneficien a Guanajuato y a México”.





A trabajar en las áreas de oportunidad





El trabajo que Víctor Zanella Huerta hizo junto con la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, de visitar los 46 municipios, también permitió conocer de cerca los problemas de Guanajuato; se trató de un auténtico trabajo de introspección para ver los problemas y buscar las soluciones a ellos.









“Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, hay algo que se está trabajando fuertemente, que hay una preocupación, uno de ellos es el seguir apostándole a una cultura de paz, pero a una paz duradera que nos permita vivir en armonía y que nos permita también fortalecer a la autoridad y a las corporaciones, pero también ir al fondo de los problemas.

“(…)Segundo elemento que considero importante es el tema de cómo poder hacer un Guanajuato más parejo, un Guanajuato en donde haya más oportunidades, pues Guanajuato ha evolucionado de ser hace 30 años una economía totalmente agrícola, el famoso granero del Bajío, a ser la sexta economía del país, una potencia industrial y el objetivo es cómo poder vincular a estos seis millones 100 mil guanajuatenses que somos, a que nos subamos a ese tren del desarrollo y que eso ayude a tener una sociedad más equitativa”.

El diputado local del PAN dijo que Guanajuato ha hecho algo muy importante y positivo, que es cambiar el chip y pasar de la cultura de la manufactura a la mentefactura, para que con ello en el estado los sueldos sean mejores y por ende la calidad de vida mejore en el estado.









El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado señaló que esas fueron las enseñanzas de este recorrido por el mosaico que componen los 46 municipios del estado: ser y hacer funcionarios públicos más humanos.

“Que tenemos que ser muy humanos, que tenemos que ser muy humildes para poder entender las distintas realidades de Guanajuato, porque podemos vivir bajo el mismo cielo, pero las circunstancias de cada uno de nosotros son distintas y como funcionario público la gente lo que quiere son servidores que sirvan y funcionarios que funcionen y den resultados”.

Este lunes, Víctor Zanella y la Comisión de Hacienda y Fiscalización darán los pormenores de estas visitas a los 46 municipios del estado, un ejercicio histórico en Guanajuato y en el país. (Con información de Oscar Reyes).