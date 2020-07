Sistema acusatorio no está dando resultados

Los senadores de Guanajuato, tanto los de Morena como los del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en que el Sistema de Justicia Penal no está dando los resultados necesarios y no por el sistema en sí, sino porque no ha sabido aplicarse correctamente; falta de capacitación, corrupción y hasta desconocimiento del mismo, son alguno de los factores que señalan para que el ciudadano no tenga la percepción de justicia que este sistema le debería estar brindando.





Alejandra Reynoso Sánchez, senadora del PAN, dijo que desde 2018, cuando asistió en la presentación de los resultados de Hallazgos de México Evalúa, a propósito de los 10 años de la implementación el Sistema de Justicia Penal, se dio cuenta de que había muchos pendientes que hicieron que el sistema no diera los resultados esperados.

“Desde el 2018, la organización México Evalúa hablaba de la deficiencia, pues se pensó en el sistema y en los recursos y pareciera que primero se pensó en la infraestructura física y faltó mucho mayor capacitación al primer contacto, llámese la policía municipal, si es en el ámbito local, al policía federal o a un agente federal”, dijo la senadora panista, quien dijo que los mayores fallos provenían de los policías federales.

Alejandra Reynoso señaló que a 17 meses de la actual administración federal, el Sistema de Justicia Penal no ha sido tema de ninguna fuerza política, por lo cual deberá ser retomado, pues se han dado sucesos que obligan a ver por qué los delincuentes son liberados.

“Tristemente no ha sido tema y lo digo en una autocrítica, también, porque hemos atendido otras agendas y reconociendo que además no es algo que surja ahorita, pues nos lo advirtieron, pero creo que dadas las circunstancias que hemos vivido no sólo en Guanajuato, sino en el país, obliga a retomar qué está fallando para que el sistema sea aplicado correctamente”.

Sospechas de corrupción

Por su parte, Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena, dijo que la liberación de delincuentes se debe a la corrupción entre los involucrados, lo cual obliga a revisar el Sistema de Justicia Penal.

Incluso, coincidió con la postura de varios abogados por Organización Editorial Mexicana, de que no se trata un tema de la estructura del sistema, sino de quién lo está aplicando.

“Yo coincido con ellos (los presidentes de los colegios de abogados) que no es el tema de la estructura, no que lo judicial esté mal, sino falta de capacitación, en el mejor de los casos, lo que nos puede llevar a pensar que hay hechos de corrupción, que es la estratagema”, declaró en entrevista.

-¿Dónde estaría la corrupción?, se le preguntó.

“En todos lados. Por ejemplo, lo del ‘Mochomo’, era una carpeta de investigación perfectamente integrada, pero lo liberaron porque se dan cuenta de que le dieron dinero al juez, puede ser ahí; pueden ser los policías, puede ser más arriba, en este país la corrupción se da en todos los niveles, porque eso no sucede con gente humilde que trasgrede las leyes, eso no sucede, y eso nos hace pensar mal; yo creo que por ahí esta el asunto”.

Celaya, ejemplo de incapacidad

Erandi Bermúdez Méndez, senador del PAN, dijo que lo que pasó en Celaya es un ejemplo de que una mala integración de una carpeta de investigación deviene en liberación de presunos delincuentes, incluso cuando son detenidos en flagrancia.

“Recordemos que este tema es muy importante desde el primer respondiente, que es la primer persona que llega a los hechos, ya sea el policía municipal, estatal o federal, entonces se requiere una capacitación, se necesita un compromiso del Poder Judicial, porque lo peor es que entre el Poder Judicial y la Fiscalía se estén echando la bolita

“Lo que pasó en días pasados en Celaya, lo que se vio fue una pésima integración de las carpetas de investigación, entonces los jueces no tuvieron de otra, no porque no hayan querido, sino porque todo el problema fue la falta de una correcta integración”.

Erandi Bermúdez señaló que ya hay una minuta en la Cámara de Diputados para discutir el tema, sólo hace falta que Morena le dé entrada a la misma para poder retomar qué sirve y qué no sirve al Sistema de Justicia Penal, para no seguir viendo más liberaciones.





Con información de Oscar Reyes y Karla Aguilera | El Sol de Irapuato; Catalina Reyes | El Sol del Bajío