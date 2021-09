Sin quemas en parque ladrillero

El titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), Anselmo Conejo, dijo que para que el parque ladrillero municipal vuelva a funcionar le hace falta un solo permiso.

El procurador explicó que se le hizo una notificación a la presidencia municipal con atención a la Dirección de Medio Ambiente respecto al inicio de un procedimiento del parque ladrillero, ya que éste no cuenta con la licencia de funcionamiento ambiental y de la cual municipio es responsable de iniciar los trámites de esta licencia.

Además señaló que sin esta licencia el parque no puede funcionar, “deben de tener lo que son los permisos de uso de suelo, todos los trámites municipales como cualquier otra empresa, desde el número oficial, lo que es también el impacto ambiental que ellos deben solicitar generar y presentar a la Secretaría de Medio Ambiente son los principales y ya luego nosotros emitimos esa licencia de funcionamiento ambiental”, expresó el procurador.

Por lo que el parque ladrillero está funcionando administrativamente pero no se tienen quemas para la elaboración de ladrillos.

El procurador indicó que es importante que cuente con los lineamientos, pues sin estos requisitos no puede funcionar, porque no solamente es el tema de licencia de funcionamiento ambiental sino manejo de residuos, porque también ahí se manejan residuos que aunque son menores deben tener esas licencias con la sí cuenta con la única que no cuenta es con la de la licencia de impacto ambiental.